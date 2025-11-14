Al via a Firenze “La Toscana delle donne”

L'Identità Rosa

Dieci giorni di eventi gratuiti. Si parte con Leo, Molinari, Francini

di Dave Hill Cirio - 14 Novembre 2025

Domenica 16 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, in scena la quarta edizione de La Toscana delle donne.

La Toscana delle donne

Dalle 17.00 partirà il viaggio intitolato “Libertà”. Per dieci giorni, eventi gratuiti con ospiti dal mondo della cultura, dello spettacolo, del sociale e dello sport. Negli incontri i più diversi temi: i diritti, la parità di genere, la lotta all’odio e alle discriminazioni.

Edoardo Leo sul palco

Sul palco Edoardo Leo. Il suo spettacolo segue l’uscita del film “Non sono quello che sono”, tratto dalla tragedia di Otello, Desdemona e Iago, ambientata ai giorni nostri e tradotta nei dialetti napoletano e romano. Leo è regista e interpreta il ruolo di Iago.

Il film è uscito il 14 novembre. Prima dell’uscita, Leo ha fatto un tour nelle università italiane per parlare di femminicidio e dell’attualità di Shakespeare. Sul palco del Verdi racconterà il senso del film e le emozioni raccolte nel suo percorso artistico.

A seguire, Simona Molinari

Dopo Leo la musica con Simona Molinari, cantautrice pop-jazz con 7 album all’attivo. Ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio Carosone 2009, Premio eccellenze Italiane 2020, Premio Tenco 2022 e Premio Callas di New York 2024. Il suo ultimo spettacolo è “El Pelusa Y La Negra”, firmato con Cosimo Damiano D’Amato, ispirato all’album tributo a Mercedes Sosa.

Chiusura di serata con Chiara Francini

La serata si chiuderà con Chiara Francini, attrice e autrice fiorentina. In scena un monologo inedito dedicato alla libertà, al coraggio delle donne e al loro diritto di voto.

Francini promuove da tempo i diritti e l’autodeterminazione femminile attraverso libri, teatro e interventi pubblici. Nei suoi lavori la maternità, la consapevolezza di sé e la resistenza. Un invito alle donne per studiare e valorizzare le proprie capacità. Con le sue “eroine imperfette”, la proposta di modelli femminili autentici, forti e indipendenti.

