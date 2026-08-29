Politica

Di Battista ricoverato a Cuba: ore di apprensione per l’ex parlamentare M5s

L'ex deputato è stato portato d'urgenza in un ospedale dell'isola nella serata di ieri. Nessuna informazione ufficiale sulle cause del ricovero.

di Mauro Trieste - 29 Agosto 2026

Alessandro Di Battista, 48 anni, ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato ricoverato nella serata di ieri in un ospedale di Cuba. L’ex parlamentare sarebbe giunto nella struttura in gravi condizioni. Le notizie sono state confermate da diverse testate, che parlano di una situazione di forte preoccupazione e di informazioni ancora frammentarie.

Al momento non sono note le cause del malore, né sono stati diffusi bollettini medici o comunicazioni ufficiali da parte della famiglia o delle autorità sanitarie cubane. Tutte le fonti concordano sul fatto che si tratti di una notizia in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime ore.

La nota del Movimento 5 Stelle: “Grande apprensione”

Il Movimento 5 Stelle ha diffuso una nota in cui esprime “grande apprensione” per le condizioni dell’ex deputato, sottolineando la vicinanza alla famiglia e la speranza di ricevere presto aggiornamenti positivi. Una reazione immediata che conferma l’impatto della notizia all’interno della comunità politica che Di Battista ha contribuito a plasmare.

Perché si trovava a Cuba: il legame con l’America Latina

Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage, come confermato da diverse fonti giornalistiche. L’ex parlamentare ha infatti un lungo rapporto con l’America Latina. Nel 2005 trascorse un anno in Guatemala per progetti di cooperazione internazionale, e negli anni successivi ha viaggiato tra Messico, Belize ed Ecuador per attività di reportage e documentazione.

Negli ultimi mesi il suo nome era tornato al centro del dibattito politico italiano anche per l’ipotesi di un nuovo progetto politico legato all’associazione Schierarsi. Il ricovero arriva dunque in un momento delicato della sua attività pubblica.

Un quadro ancora incerto

La mancanza di informazioni ufficiali rende difficile ricostruire con precisione quanto accaduto. Non è noto l’ospedale in cui è ricoverato, né la natura del problema di salute. Le testate che hanno rilanciato la notizia parlano di una situazione seria ma ancora da chiarire.

Il messaggio del ministro degli Esteri Tajani

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha scritto sui social: “Da questa notte sono in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a L’Avana dove si trovava in viaggio. Prego per la sua salute. Il Ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l’assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta”. La dichiarazione conferma che la Farnesina sta seguendo il caso con attenzione e che è in corso un coordinamento con le autorità locali.

Aggiornamenti

Alessandro Di Battista avrebbe accusato “un forte mal di testa e un malore” prima di essere ricoverato in un ospedale a Santa Clara.