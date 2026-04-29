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Alfa Romeo introduce il nuovo Pack Performance per Giulia e Stelvio

di Italpress - 29 Aprile 2026

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo arricchisce la gamma di Giulia e Stelvio con il Pack Performance, che valorizza l’identità dei due modelli attraverso un’integrazione di contenuti che spaziano dal design alla tecnologia, fino alla dinamica di guida. Disponibile da oggi in Italia il nuovo pacchetto che dimostra la capacità del marchio di coniugare innovazione tecnologica e indole sportiva, assicurando un’esperienza di guida pura in perfetto stile Alfa Romeo. In particolare, il Pack Performance introduce un ambiente interno ancora più caratterizzato, come dimostrano i sedili in pelle nera con cuciture rosse, (disponibili anche senza Pack Performance), gli inserti in carbonio e i dettagli rossi su plancia, pannelli porta e bracciolo. Ogni elemento richiama l’anima racing del Biscione.

Sul fronte tecnologico, invece, il nuovo pacchetto propone un sistema audio premium sviluppato da Harman Kardon, progettato per offrire una perfetta esperienza acustica all’interno dell’abitacolo.

Al centro del sistema opera un amplificatore Class-D a 12 canali da 900 watt che gestisce in maniera dinamica ogni sorgente sonora. Ad ottimizzarne ulteriormente le prestazioni, la tecnologia Logic 7® Surround, capace di distribuire il segnale audio in modo uniforme e tridimensionale, ricreando un ambiente sonoro completo e coinvolgente per tutti gli occupanti, indipendentemente dalla posizione di ascolto.

La configurazione degli altoparlanti è stata sviluppata per offrire equilibrio, potenza e dettaglio in ogni frequenza: 1 subwoofer per bassi profondi e controllati (224mm su Stelvio, 180x270mm su Giulia), 4 woofer da 160 mm per un suono corposo e ben definito, 5 midrange da 80 mm per una resa vocale naturale e cristallina e 4 tweeter da 25 mm per alte frequenze limpide e brillanti.

In questo modo, ogni dettaglio dell’impianto Harman Kardon Sound System contribuisce a un’esperienza d’ascolto più coinvolgente e coerente con il carattere della vettura, trasformando ogni viaggio in un’esperienza immersiva. Altro contenuto peculiare del Pack Performance è il sistema Synaptic Dynamic Control, un evoluto sistema di sospensioni a controllo elettronico progettato per offrire il perfetto equilibrio tra comfort, precisione di guida e sicurezza.

Il sistema regola in tempo reale la risposta degli ammortizzatori attraverso valvole elettroidrauliche specifiche, che modulano il flusso interno dell’olio, variando così la forza di smorzamento in base alle condizioni della strada, allo stile di guida e alle sollecitazioni rilevate dai sensori di bordo. L’obiettivo è mantenere un controllo costante dei movimenti della vettura, ridurre le vibrazioni e garantire stabilità e precisione, senza compromettere il comfort nei trasferimenti quotidiani. Il Synaptic Dynamic Control dialoga con il selettore Alfa DNA, adattando il comportamento della vettura alle diverse modalità di guida. In Dynamic, gli ammortizzatori privilegiano la massima precisione, grazie a una taratura più rigida, che può essere ridotta con un semplice tocco del pulsante dedicato.

Invece, nelle modalità Natural e Advanced Efficiency, la taratura diventa progressivamente più morbida, privilegiando comfort e fluidità di marcia. A coordinare il tutto interviene lo Chassis Domain Control, la centralina che sovrintende ai principali sistemi dinamici del veicolo.

In dettaglio, questo “supervisore” elabora istante per istante i dati provenienti dai sensori di accelerazione e rotazione, armonizzando l’azione dei sistemi di stabilità, delle sospensioni adattive, dell’impianto frenante e degli altri dispositivi dedicati alla dinamica del telaio. Il risultato è un comportamento dell’auto sempre coerente, prevedibile e sicuro.

Dunque, grazie alla gestione integrata del Chassis Domain Control, al differenziale autobloccante e al selettore Alfa DNA, Giulia e Stelvio dotate del Pack Performance offrono un’esperienza di guida ancora più coinvolgente e raffinata: comfort e sportività non sono più compromessi, ma due facce della stessa personalità Alfa Romeo.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).