Alfa Romeo sostiene con concretezza l’esperienza olimpica dei suoi appassionati

di Italpress - 5 Febbraio 2026

TORINO (ITALPRESS) – Con una “call to action” dedicata sui propri canali ufficiali, Alfa Romeo dà vita ad un’iniziativa semplice ma altrettanto concreta per supportare i propri appassionati. Al centro del progetto c’è il concetto di “caring” uno dei pilastri della filosofia Alfa Romeo: prendersi cura dei clienti significa offrire non solo un servizio, ma un’attenzione autentica e personale. Per questo il marchio ha deciso di offrire un’esperienza dedicata agli Alfisti per accompagnarli nella loro partecipazione ad alcuni degli eventi olimpici evitando il traffico fisiologico legato alla manifestazione. A partire dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 in programma venerdì 6 febbraio e durante alcuni eventi dedicati al Pattinaggio di Velocità, Alfa Romeo propone ai suoi clienti più appassionati, e già in possesso di un biglietto per la partecipazione a tali eventi, un’esperienza esclusiva.

Gli ospiti selezionati saranno accolti presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese, luogo simbolo che custodisce la storia, la passione e le icone del marchio. Qui potranno parcheggiare la propria vettura in una porzione dedicata e accedere alla straordinaria area museale.

Gli Alfisti verranno accompagnati alle sedi di gara e verso il Museo Storico al termine delle manifestazioni. Un modo concreto per trasformare un semplice spostamento in un momento di qualità e attenzione, favorendo un rapporto diretto e personale con il marchio, fiero di essere Automotive Premium Partner dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026.

Per poter prendere parte a questa iniziativa o ricevere ulteriori informazioni è sufficiente contattare il Museo Storico di Arese al seguente indirizzo e-mail: micoparking@museoalfaromeo.com. Con questa iniziativa, Alfa Romeo conferma ancora una volta la propria volontà di creare esperienze di valore, trasformando ogni occasione in un’opportunità per condividere emozioni e rafforzare la propria comunità di appassionati.

foto: ufficio stampa Stellantis

