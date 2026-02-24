Attualità

“Alito cattivo?”: il bacio virale tra due calciatori

Fa rumore l'episodio avvenuto in Arabia saudita

di Dave Hill Cirio - 24 Febbraio 2026

(Fonte: Instagram)

“Alito cattivo?”: non è uno spot di un collutorio, ma un “bacio” tra calciatori, una scena di tensione vera durante una partita della Saudi Pro League tra Al-Ahli e Damac FC. A finire sotto i riflettori non il risultato, bensì un faccia a faccia acceso tra Ivan Toney e Jamal Harkass.

Il “bacio” al termine della partita

La partita era nelle fasi finali quando Damac ha trovato il gol del possibile pareggio. L’arbitro ha atteso il controllo del Var e la rete è stata annullata. A quel punto Toney ha esultato in modo evidente e provocatorio nei pressi di Harkass. Il difensore marocchino si è avvicinato fino quasi a contatto con l’attaccante inglese: i due sono rimasti fronte contro fronte, a pochissimi centimetri.

Le immagini mostrano Harkass che avvicina il volto in maniera plateale, con un gesto che ricorda un “finto bacio” di scherno. Non c’è stato un vero contatto, né una rissa. È stato un momento di tensione teatrale, durato pochi secondi, ma sufficiente a diventare virale.

“Alito cattivo?”

Il caso, nel post-partita. Toney pubblica sui social una storia con lo screenshot dell’episodio e scrive: “I’ve never smelt breath so bad”, accompagnando il testo con un’emoji nauseata. Traduzione: “Non ho mai sentito un alito così cattivo”. Questa battuta ha trasformare una semplice provocazione in un contenuto globale divenuto presto virale.

La notizia, in queste ore, non confinata a un singolo sito sensazionalistico. L’episodio del “bacio” tra i due calciatori – “Alito cattivo?2 – , ripreso da media sportivi britannici, portali calcistici internazionali e testate arabe, oltre che da aggregatori globali.

Le immagini provengono dalla regia ufficiale del campionato e la frase di Toney è realmente comparsa sul suo profilo social. Non è un’esagerazione isolata: il fatto quasi incredibile, documentato e diffuso in più ecosistemi mediatici.