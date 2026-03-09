Italpress Notizie Motori

Alla nuova Nissan Leaf il Women’s Worldwide Car of the Year 2026

di Italpress - 9 Marzo 2026

YOKOHAMA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – La nuova Nissan LEAF è stata nominata vincitrice assoluta del Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) 2026, il più alto riconoscimento conferito dalla giuria internazionale composta esclusivamente da giornaliste del settore automobilistico.

Lanciata per la prima volta nel 2010 come primo veicolo elettrico per il mercato di massa al mondo, LEAF ha contribuito a promuovere il passaggio alla mobilità elettrica per oltre 15 anni. Giunta alla sua terza generazione, la nuova LEAF si basa su questa eredità e combina un design aerodinamico ed elegante, un avanzato propulsore elettrico con autonomia estesa fino a 622 km grazie alle opzioni di batteria da 52 o 75 kWh e una tecnologia intuitiva per un’esperienza di guida connessa e sicura.

Nissan LEAF si è imposta su una vasta gamma di 55 veicoli concorrenti globali. Il WWCOTY valuta i veicoli in base a ciò che conta di più per i clienti nell’uso quotidiano della vettura, tra cui sicurezza, design, valore, praticità e impatto ambientale. Composta da 86 giornaliste di spicco provenienti da oltre 50 paesi, la giuria ha riconosciuto a LEAF il suo approccio realistico alla mobilità elettrica e l’equilibrio tra prestazioni avanzate, facilità d’uso e piacere di guida.

“Nella nostra votazione, ci siamo concentrate su veicoli che si distinguono non solo per le loro caratteristiche o la loro tecnologia, ma anche per la loro efficacia nel rispondere alle reali esigenze quotidiane delle persone. La Nissan LEAF rappresenta una visione matura e intelligente dell’elettrificazione, che rende la mobilità elettrica pratica e accessibile” ha dichiarato Marta Garcìa, Presidente Esecutivo WWCOTY.

“Il fatto che la nuova LEAF sia stata nominata vincitrice assoluta dal Women’s Worldwide Car of the Year è un momento di orgoglio per tutti noi di Nissan. LEAF ha contribuito a portare la guida elettrica nel mainstream, e questa nuova generazione porta avanti quella missione. E’ progettata per rendere l’elettrico più facile e più piacevole per più persone in tutto il mondo” ha detto Ivan Espinosa, Presidente e CEO Nissan.

All’inizio di quest’anno, la nuovissima LEAF è stata anche nominata Migliore Auto Compatta dal WWCOTY per il suo approccio alla mobilità elettrica.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

(ITALPRESS).