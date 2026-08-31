Allarme al Grand Canyon, oltre 20 dispersi dopo un’alluvione lampo

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Evacuate più di 60 persone, si temono nuove piogge e inondazioni

di Askanews - 31 Agosto 2026

Grand Canyon, 31 ago. (askanews) – Allarme al Grand Canyon, negli Stati Uniti, dove oltre 20 persone potrebbero risultare disperse dopo un’alluvione lampo che ha investito una delle zone più frequentate del parco nazionale.

Le inondazioni hanno colpito in particolare l’area di Bright Angel Canyon e Phantom Ranch. Il National Park Service, insieme alle autorità dell’Arizona, ha avviato le operazioni per evacuare escursionisti e visitatori e rintracciare le persone che si trovavano nell’area al momento dell’alluvione.

Più di 60 persone sono già state portate in salvo e al momento non vengono segnalati feriti. Le autorità hanno chiesto anche la collaborazione del pubblico per raccogliere informazioni sui possibili dispersi.

L’emergenza però non è finita: sono previste nuove forti piogge, con il rischio di altre alluvioni improvvise, frane, cadute di massi e condizioni pericolose lungo i sentieri e i corsi d’acqua del Grand Canyon.