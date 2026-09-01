Sociale

L’eclissi della gentilezza: il costo sociale del declino dell’educazione

di Monica Marini - 1 Settembre 2026

© Imagoeconomica. Immagine generata con l'IA

In una società sempre più frenetica e ripiegata sull’individualismo, il rispetto e le buone maniere sembrano essere diventati residui di un’epoca lontana, progressivamente sostituiti da un’imperante inciviltà quotidiana. Questo impoverimento di valori fondamentali non riguarda esclusivamente le nuove generazioni, spesso ingiustamente additate come uniche responsabili, ma coinvolge in modo profondo anche il mondo degli adulti, il cui esempio quotidiano risulta troppo frequentemente privo di empatia, pazienza e decoro. L’impatto di questa deriva sull’armonia sociale è devastante: il tessuto comunitario si sfalda, la rabbia diventa la modalità prevalente di interazione nei luoghi pubblici e virtuali, la fiducia interpersonale crolla e si genera una latente violenza verbale che avvelena la convivenza civile, isolando gli individui in un permanente stato di diffidenza reciproca.

Per invertire questa tendenza ed evitare un definitivo degrado sociale, è indispensabile promuovere una rinascita culturale guidata dalla responsabilità condivisa, ripartendo dal ruolo chiave delle famiglie e della scuola nell’insegnamento del valore del rispetto, pretendendo un modello di condotta maturo e coerente da parte degli adulti ed esercitando quotidianamente la gentilezza come scelta consapevole per ricostruire il senso di comunità.

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