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Fabrizio Corona contro Belén Rodriguez. È scontro dopo la nuova puntata di Falsissimo

di Roberta Rizzo - 1 Settembre 2026

È nuovamente scontro tra Fabrizio Corona e Belén Rodriguez. A far esplodere la tensione è stata la nuova puntata di Falsissimo, pubblicata su YouTube la sera del 31 agosto e interamente dedicata alla showgirl argentina e alla sua famiglia. Un episodio nel quale Corona ha ripercorso il loro passato sentimentale, ma soprattutto ha lanciato pesanti indiscrezioni sui Rodriguez.

Già prima della pubblicazione, Belén aveva cercato di contattare l’ex compagno. Corona ha diffuso alcuni messaggi attribuiti alla showgirl, tra cui la frase: «Ti rimando in galera». Rodriguez avrebbe inoltre minacciato di rivolgersi agli avvocati e chiesto all’ex di non coinvolgere i suoi figli.

Nonostante ciò, Corona è andato avanti e ha pubblicato la puntata.

Cosa ha raccontato Corona a Falsissimo

Nel lungo episodio, Corona è partito dalla relazione avuta con Belén e ha ricostruito diversi momenti della loro storia. Ha parlato anche della fine del rapporto e dell’inizio della relazione della showgirl con Stefano De Martino, dal quale successivamente ha avuto il figlio Santiago.

La parte che ha provocato maggiore clamore riguarda però Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Corona ha sostenuto che, alcuni anni fa, Belén gli avrebbe confidato di aver avuto un rapporto intimo con Moser, all’epoca compagno e oggi marito di sua sorella Cecilia. Una rivelazione che l’ex agente fotografico ha collegato anche alle tensioni esplose successivamente all’interno della famiglia Rodriguez.

Si tratta di un’accusa particolarmente delicata che, al momento, non trova conferme indipendenti. Né Belén né Ignazio Moser hanno confermato pubblicamente la ricostruzione proposta da Corona.

La lite tra Belén e Cecilia Rodriguez

Corona ha provato anche a fornire una spiegazione dell’allontanamento avvenuto in passato tra le due sorelle. Proprio quella frattura aveva alimentato per mesi indiscrezioni sui social, senza che Belén o Cecilia ne spiegassero chiaramente le ragioni.

La stessa Belén, durante un’intervista a Belve nel 2025, aveva parlato di una propria “marachella”, senza però raccontare cosa fosse realmente accaduto. Collegare quella dichiarazione alla ricostruzione proposta oggi da Corona resta comunque un’interpretazione e non rappresenta una conferma.

Belén replica dopo la puntata

Dopo la pubblicazione di Falsissimo, Rodriguez ha deciso di intervenire sui social. “Sono serena. I reati sono reati, lui continua imperterrito”, ha scritto rispondendo a chi le chiedeva un commento sulle dichiarazioni dell’ex compagno.

Belén avrebbe inoltre manifestato l’intenzione di verificare alcune testimonianze utilizzate nella puntata. Al momento, però, non risulta pubblicamente confermata la presentazione di una nuova querela contro Corona.

Nella vicenda è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, che ha criticato duramente l’esposizione della vita privata della showgirl e l’attenzione mediatica concentrata su di lei.

Dopo le pesanti affermazioni contenute nell’ultima puntata di Falsissimo e la reazione della conduttrice, il confronto potrebbe spostarsi dai social alle aule di tribunale.