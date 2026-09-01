Bruxelles valuterà la proroga dello stop Schengen di Italia e Spagna
La Commissione avvia l'esame formale della misura
La Commissione europea ha confermato di aver ricevuto dall’Italia la notifica per estendere di altri 15 giorni la reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna.
Misura limitata fino a settembre: l’esecutivo Ue prende tempo
Un portavoce, nel briefing quotidiano, ha spiegato che Bruxelles “sta valutando la richiesta”, sottolineando che i controlli restano circoscritti e soggetti alle regole previste dal Codice Schengen.
Brunner in contatto con Italia e Spagna
Il Commissario Brunner mantiene un dialogo costante con i suoi omologhi italiani e spagnoli, mentre il coordinatore della Commissione per Schengen segue la questione con particolare attenzione. La proroga, motivata da esigenze di sicurezza, si inserisce in un quadro europeo in cui diversi Stati membri ricorrono sempre più spesso alle clausole di sospensione temporanea della libera circolazione, riaprendo il dibattito sulla tenuta complessiva dell’area Schengen.
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