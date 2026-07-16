Allarme Invalsi: 40% bambini elementari non sa la matematica
I dati del Rapporto nazionale 2026 fotografano un peggioramento preoccupante nella scuola primaria per le conoscenze di matematica
Allarme scuola dal Rapporto Invalsi 2026: quasi il 40% dei bambini delle elementari non ha le competenze di base in matematica.
Allarme Invalsi: “asini” in matematica
I dati del Rapporto nazionale 2026 fotografano un peggioramento preoccupante nella scuola primaria. Crollano i risultati in matematica sia in seconda che in quinta elementare. Rispetto al periodo pre-Covid, la flessione raggiunge picchi del 10%.
I bambini e le bambine in Italia continuano a mostrare serie difficoltà con i numeri.
A confermarlo in modo inequivocabile il Rapporto nazionale Invalsi 2026. Dai dati relativi alla scuola primaria un forte campanello d’allarme. Quasi il 40% degli alunni delle elementari non raggiunge le competenze di base in matematica.
Il calo dei risultati e il divario con il pre-Covid
La percentuale di studenti che riesce a raggiungere almeno il livello base di competenze matematiche si attesta poco sopra il 60%. Significa che quasi quattro alunni su dieci mostrano lacune significative già nei primi anni del percorso scolastico.
Rispetto al 2019 (pre-pandemia), il calo nei risultati medi è più netto, stimato in una flessione complessiva dell’8-10% (quando la quota di studenti sufficienti superava abbondantemente il 70%).
Le reazioni e la questione della didattica
Per il presidente Invalsi Roberto Ricci un quadro di chiara “fragilità” ove necessita agire sui metodi formativi.
I divari territoriali: l’allerta Sud
Il rapporto evidenzia ancora una volta la persistenza di profonde disuguaglianze geografiche. Mentre l’inglese mostra ottimi livelli di competenza in tutto il Paese, le lacune in italiano e matematica restano drammatiche nel Mezzogiorno.
In regioni come Sicilia, Sardegna e Calabria, circa il 50% degli alunni tocca il livello più basso di preparazione in tutte le tappe del percorso scolastico. A dimostrazione di come le storiche disparità territoriali fatichino a essere colmate.
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