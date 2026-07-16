Nvidia punta sul Giappone per la nuova generazione di robot IA

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Accordo con quattro colossi nipponici per l’automazione industriale

di Askanews - 16 Luglio 2026

Milano, 16 lug. (askanews) – L’intelligenza artificiale incontra la robotica industriale giapponese. Nvidia ha annunciato una serie di partnership con Fujitsu, FANUC, Yaskawa Electric e Kawasaki Heavy Industries per sviluppare nuove applicazioni di IA destinate all’industria. “Oggi annunciamo che uniremo la meccatronica giapponese e l’IA fisica di Nvidia per creare una nuova era dell’automazione industriale. La nostra collaborazione con Fujitsu, FANUC, Yaskawa Electric e Kawasaki Heavy Industries servirà a percorrere insieme tutto questo cammino”, ha annunciato Jensen Huang, ceo di Nvidia, durante una conferenza stampa insieme ai vertici delle aziende coinvolte a Tokyo.

Tra i primi progetti c’è lo sviluppo di robot per i cantieri navali, destinati ad affiancare i lavoratori in attività come saldatura, verniciatura, ispezione e movimentazione dei materiali. Una risposta anche alla crescente carenza di manodopera che il Giappone sta affrontando a causa dell’invecchiamento della popolazione.

“Se riusciremo a combinare la meccatronica, cioè la tecnologia robotica del Giappone, con l’IA fisica, avremo la migliore tecnologia meccatronica del mondo e la migliore IA del mondo. Dalla fusione di queste due capacità nasceranno robot più versatili, in grado di operare in ambienti diversi e non solo in scenari pre-programmati”, ha concluso Huang.