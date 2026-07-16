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Ponte Morandi, la sentenza: Castellucci condannato a 12 anni

La decisione dei giudici, per la tragedia del Ponte Morandi condannato l'ex dg del Mit Mauro Coletta

di Cristiana Flaminio - 16 Luglio 2026

Ecco la sentenza sul disastro del Ponte Morandi: l’ex amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, è stato condannato a dodici anni di reclusione. La richiesta dei pubblici ministeri, a suo carico, era stata ben più pesante. L’accusa, difatti, aveva formulato la richiesta di condanna a diciotto anni e sei mesi. La pena comminata a Castellucci risulta la più alta tra quelle richieste a carico dei 57 imputati nel procedimento su una delle tragedie più sentite, e dolorose, della storia recente italiana.

Sentenza Ponte Morandi: condanna a Castellucci

La sentenza del tribunale di Genova è arrivata e per il Ponte Morandi, ci sono una raffica di condanne. Oltre a Castellucci, tra gli altri, è stato condannato anche l’ex direttore addetto alla vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Mauro Coletta è stato condannato a cinque anni di carcere. Anche in questo caso, la richiesta avanzata dai pubblici ministeri era più alta. Anzi, addirittura doppia avendo chiesto una pena a dieci anni di reclusione.

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Le parole di Matteo Salvini

Poco prima che i giudici di Genova pronunciassero la sentenza a carico degli indagati nell’ambito del disastro del Ponte Morandi, aveva parlato il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Che aveva chiesto si facesse giustizia “con la G maiuscola”. Il sottosegretario Edoardo Rixi ha commentato: “Una sentenza importante ma che arriva con otto anni di ritardo. Otto anni per arrivare a una sentenza di primo grado sono un tempo lunghissimo, soprattutto per chi ha atteso giustizia convivendo ogni giorno con un dolore che non si è mai spento”.

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