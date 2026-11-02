Allarme truffe del pellet con i siti web “fantasma”
Nonostante i controlli, il web rilancia continue offerte generate dall'Ai
(Fonte: immagine generata con l'Ai)
Un’inchiesta Adnkronos rivela un vero e proprio boom di truffe online legate alla vendita di pellet per l’inverno. Il meccanismo ingannevole, fondato su offerte particolarmente vantaggiose. Per esempio, un bancale da 70 sacchi da 15 chilogrammi a soli 200-300 euro, a fronte di un prezzo medio di mercato di 400-600 euro.
Le truffe del pellet
Una volta inviato il denaro, tuttavia, il combustibile non viene mai consegnato. I truffatori realizzano siti web falsi, in alcuni casi affinati grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. La modalità di pagamento richiesta è quasi sempre il bonifico bancario istantaneo indirizzato a un conto corrente intestato a una persona fisica, evitando l’impiego di carte di credito o sistemi ufficiali protetti
In diverse occasioni, acquirenti raggirati due volte, perché ricontattati con il pretesto di un presunto errore nella causale per estorcere un secondo bonifico.
La denuncia
La gravità del fenomeno, confermata dall’Associazione Italiana Energia dal Legno. Il presidente Marco Bussone e il responsabile Matteo Favero spiegano come i rincari energetici e le tensioni geopolitiche spingano le famiglie a cercare la massima convenienza online, favorendo la proliferazione di queste frodi.
Nonostante le numerose denunce presentate alla Polizia postale e le centinaia di segnalazioni su piattaforme come Trustpilot e Facebook, molti dei siti-truffa rimangono attivi. Oppure cambiano rapidamente nome per continuare a colpire.
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