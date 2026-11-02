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Cronaca

Il ritorno su Telegram del sito sessista Phica.net

L'agghiacciante scoperta in rete, la denuncia dei media. L'inchiesta della Procura

di Paolo Diacono -

Come la gramigna, certe cose son davvero dure a morire: “rinasce” su Telegram il sito sessista di Phica.net che era stato chiuso dalle autorità poco più di un anno fa. Pronti, via: appena è “tornato” sul social ha raccolto immediatamente più di undicimila adesioni. Una vergogna che ritorna dopo le polemiche e soprattutto un’inchiesta della Procura di Roma. A ricordarci che, su certi temi e argomenti, non si è mai abbastanza al sicuro, specialmente online.

Il ritorno del sito sessista Phica.net

Si chiama proprio così. Phica.net, la rinascita. Radio Popolare l’ha scoperto e ha iniziato, già dal 30 ottobre, a “studiarlo”. Il numero degli aderenti è salito, velocemente, fino a superare gli 11mila ingressi. Nel “canale” del sito, sarebbe stata organizzata un’autentica galassia di sezioni e sottosezioni. Che proporrebbero, ancora una volta, scatti rubati a donne ignare. O almeno così pare. Non sembra un caso che il “ritorno” del sito sia avvenuto sulle chat di Telegram, dove la privacy è più difficile da scardinare e (forse) l’identità degli organizzatori un po’ più protetta rispetto che altrove.

L’indagine e la vergogna

Il caso Phica.net venne alla luce ad agosto di un anno fa. Furono scoperte migliaia e migliaia di foto, filmati. Tutti rubati a donne, tutte inconsapevoli dell’uso che sarebbe stato fatto del materiale rubato. Erano, spesso, mariti e fidanzati che si scambiavano immagini e video. Una vergogna che si guadagnò rapidamente le prime pagine dei giornali. I magistrati della Procura di Roma aprirono un’inchiesta. Con diversi capi di imputazione: dalla diffamazione fino alla diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito e, nei casi più gravi, addirittura all’estorsione. Sul caso si mosse, all’epoca, anche il Garante della Privacy. Ora l’incubo è tornato.

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