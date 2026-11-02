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BYD accelera in Italia: è il marchio cinese più venduto e conquista la Top 10 del mercato

A ottobre oltre 6 mila immatricolazioni e quota al 4,55%. Il costruttore cinese domina nelle ibride plug-in

di Enzo Ricci - 2 Novembre 2026

Prosegue la corsa di BYD sul mercato italiano. A ottobre il costruttore cinese ha registrato 6.058 immatricolazioni, raggiungendo una quota di mercato del 4,55% e confermandosi il marchio cinese più venduto in Italia. Un risultato che rafforza una crescita costante e che porta il brand a consolidare la propria presenza tra i protagonisti del settore automotive nazionale.

Nei primi dieci mesi del 2026 BYD ha raggiunto circa 48 mila unità immatricolate, con una market share del 3,4%. Un andamento che consente al marchio di entrare per il sesto mese consecutivo nella Top 10 del mercato italiano, attestandosi al settimo posto della classifica generale.

A trainare la crescita è soprattutto il comparto delle vetture alla spina, elettriche e ibride plug-in, dove BYD registra una quota del 24,3%, la più elevata tra tutti i mercati europei in cui è presente il gruppo. Il costruttore conferma inoltre la leadership nel segmento delle Plug-in Hybrid, con 4.937 immatricolazioni nel solo mese di ottobre e oltre il 30% del mercato di riferimento. Volumi che risultano più che otto volte superiori rispetto allo stesso mese del 2025.

Sul fronte dei modelli, la protagonista è la Seal U, che con 2.588 immatricolazioni si conferma la BYD più venduta in Italia. Il SUV guida anche la classifica del segmento PHEV ed è il modello più immatricolato tra i D-SUV indipendentemente dal tipo di alimentazione. Ottime performance anche per la Dolphin Surf che, con 622 immatricolazioni, conquista il secondo posto assoluto tra le auto elettriche a batteria più vendute nel mercato italiano. La compatta della casa cinese si conferma inoltre la berlina elettrica di segmento B più immatricolata nel Paese, rafforzando ulteriormente la posizione della casa in un mercato sempre più strategico per la mobilità elettrificata.

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