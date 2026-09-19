Economia

Allerta droni in Lussemburgo: si ferma l’aeroporto

Le attività sono riprese nelle scorse ore, Trump sulla guerra: "Credo che Russia attacchi già alleati Ucraina"

di Paolo Diacono - 19 Settembre 2026

Ci risiamo: allerta droni in Lussemburgo, sospeso per qualche ora il traffico aereo. La situazione, nelle scorse ore, è rientrata e tutto è tornato alla normalità. Ma nella tarda serata di ieri è scattato l’allarme. Che ha portato alla sospensione delle attività attorno all’aeroporto del Granducato. A far scattare i protocolli di emergenza è stata la segnalazione di una sospetta attività di droni. Per ragioni di natura cautelare e precauzionale è stato disposto lo stop al traffico aereo, finché non è stata accertata la sicurezza dell’intera zona.

Droni in Lussemburgo

La piattaforma digitale di traffico aereo Flightradar24 ha dato notizia dei fatti. La sospetta attività di droni sull’aeroporto del Lussemburgo ha indotto le autorità a sospendere ogni attività. Dopo qualche ora, e nelle prime ore di oggi sabato 19 settembre, tutto è ripreso e la normalità dei servizi è stata ripristinata. Proprio lo scalo aeroportuale ne ha dato conto in una nota: “La sospensione temporanea delle operazioni di volo è stata attuata come misura precauzionale per garantire la sicurezza dei passeggeri, degli equipaggi delle compagnie aeree, del personale aeroportuale e degli aeromobili”.

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Che succede nei cieli europei?

Secondo quanto ha riferito il presidente Usa Trump, tra Russia ed Europa, o meglio tra Mosca e gli alleati dell’Ucraina, la guerra sarebbe tutt’altro che ibrida. “Penso che abbiano già attaccato gli alleati dell’Ucraina. Lo fanno da circa cinque anni”, ha dichiarato il presidente americano ai giornalisti durante una conferenza stampa tenuta alla Casa Bianca. E, a proposito dei timori di Varsavia, ha ribadito che “Tutti sono d’accordo su questo punto”. Un modo come un altro per “pesare” di più adesso che ha minacciato di “tagliare” la presenza militare Usa in Europa? Chissà.