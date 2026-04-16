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Allerta salmone Lidl: Rischio listeria, ecco cosa controllare subito

Per i consumatori è fondamentale verificare immediatamente le confezioni presenti nel proprio frigorifero

di Giorgio Brescia - 16 Aprile 2026

Il ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo urgente per un lotto di salmone affumicato a marchio Deluxe, distribuito nei supermercati Lidl.

Salmone “richiamato”: cosa è accaduto

L’allerta, pubblicata sul portale ufficiale dedicato alla sicurezza alimentare, segnala il rischio di contaminazione microbiologica da Listeria monocytogenes, un batterio che può causare gravi tossinfezioni alimentari.

I dettagli del lotto “sotto esame”

Per i consumatori è fondamentale verificare immediatamente le confezioni presenti nel proprio frigorifero. Il prodotto oggetto del ritiro è il salmone norvegese affumicato con granella di pistacchio, venduto in formato da 100 grammi.

Ecco i dati tecnici per identificare il prodotto. Marchio: Deluxe (Lidl). Lotto di produzione: LC22606501. Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 21 aprile 2026. Produttore: Compagnia del Mare S.r.l.. Sede dello stabilimento: Busto Arsizio (VA) – Marchio di identificazione IT674UE.

I pericoli della listeria: perché fare attenzione

La listeria monocytogenes è un batterio particolarmente insidioso perché può proliferare anche a temperature di refrigerazione. La listeriosi può manifestarsi con sintomi simili a quelli influenzali (febbre alta, brividi, dolori muscolari) o con disturbi gastrointestinali. Nei soggetti più vulnerabili, come donne in gravidanza, neonati, anziani e persone immunodepresse, può causare complicazioni molto gravi.

Cosa fare se hai acquistato il prodotto

Lidl Italia e il ministero della Salute invitano i clienti che hanno acquistato il salmone appartenente al lotto LC22606501 a non consumarlo assolutamente. Il prodotto deve essere riportato in qualsiasi punto vendita della catena per ricevere il rimborso immediato. Si specifica che, in casi di allerta sanitaria di questo tipo, la restituzione e il rimborso sono garantiti anche in assenza dello scontrino d’acquisto.