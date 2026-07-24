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Maltempo in arrivo, allerta meteo gialla, temporali e vento forte su più regioni

L’Italia si prepara a una nuova ondata di instabilità con temporali improvvisi e vento in rinforzo sul litorale Adriatico.

di Marzio Amoroso - 24 Luglio 2026

Una nuova fase di maltempo è attesa sull’Italia da oggi, 24 luglio, con una allerta meteo gialla diramata per diverse aree del Paese. Il quadro prevede temporali anche intensi e vento forte, con particolare attenzione ai settori adriatici e al Sud. La giornata si annuncia instabile, con fenomeni localmente violenti e rapidi cambi di scenario.

Alleta meteo gialla, ecco le regioni più a rischio

Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’allerta meteo gialla riguarda in modo diretto Calabria, Puglia e parte dell’Emilia-Romagna, soprattutto lungo le zone costiere. Su queste regioni sono attesi temporali sparsi, rovesci improvvisi e possibili grandinate. Le precipitazioni potranno risultare intense in brevi intervalli di tempo, con accumuli significativi soprattutto sui versanti esposti.

In Puglia il rischio principale è legato al vento forte, con raffiche che potranno raggiungere intensità di burrasca, specie lungo le coste. Non si escludono mareggiate e condizioni difficili per la navigazione. In Calabria la combinazione tra temporali e vento potrà creare criticità su aree ioniche e tirreniche, con locali problemi di drenaggio urbano.

Sull’Emilia-Romagna, l’attenzione è concentrata sui settori costieri romagnoli e ferraresi. Qui il passaggio di nuclei temporaleschi potrà generare rovesci intensi, colpi di vento e una vivace attività elettrica. La situazione sarà dinamica, con fenomeni in rapido movimento lungo l’Adriatico.

Temporali e vento forte

Nel corso della mattinata sono possibili piogge e temporali sul medio Adriatico, con interessamento di aree interne e costiere. Tra pomeriggio e sera l’instabilità si intensificherà su Puglia e Calabria, dove il mix tra maltempo, vento forte e rovesci potrà risultare più marcato. La presenza di aria più fresca in quota favorirà lo sviluppo di celle temporalesche organizzate, capaci di produrre grandine e improvvisi colpi di vento. L’evoluzione sarà segnata da rapidi passaggi, con pause asciutte alternate a nuovi episodi di pioggia.

Consigli di prudenza per cittadini e viabilità

In presenza di allerta meteo gialla è fondamentale adottare comportamenti prudenti. Meglio evitare soste in prossimità di alberi, cartelloni e strutture esposte al vento forte. Attenzione anche alla guida su strade extraurbane, dove l’acqua in carreggiata e le raffiche possono creare condizioni insidiose. Nelle zone costiere, particolare cautela per chi si trova in prossimità di moli e scogliere, a causa di possibili mareggiate. In caso di temporali intensi, è consigliabile limitare gli spostamenti non necessari e tenersi aggiornati sulle comunicazioni ufficiali delle autorità locali.

Anche la giornata di domani si preannuncia all’insegna del maltempo, con temporali e vento forte protagonisti sempre su Calabria, Puglia e Emilia-Romagna. Un contesto da seguire con attenzione, in attesa di un graduale miglioramento nei giorni successivi.

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