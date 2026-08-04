Allo zoo di Tama a Tokyo morte tre leonesse, forse per colpo di calore

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Da metà luglio una decina di leoni ha iniziato a stare male

di Askanews - 4 Agosto 2026

Roma, 4 ago. (askanews) – Il recinto dei leoni allo zoo di Tama, a ovest di Tokyo, resta chiuso fino a nuovo ordine dopo la morte di tre leonesse. In quest’area i visitatori solitamente girano a bordo di autobus “safari”. I tre esemplari femmina sono morti in successione: la prima, di 3 anni, è deceduta il 28 luglio, un’altra di 11 anni venerdì 31 e la terza, di 15 anni, il 2 agosto, secondo lo zoo.

“Verso metà luglio, molti dei nostri leoni hanno iniziato a mostrare segni di malessere. Più precisamente, alcuni di loro hanno smesso di nutrirsi e sono caduti in un profondo stato di letargia, incapaci di muoversi”, ha spiegato Masato Nakamura, un responsabile del parco.

“Secondo il veterinario” dello Zoo di Tama, “la causa dei decessi potrebbe essere un colpo di calore”, poiché sono stati osservati segni di disidratazione e insufficienza multiorganica, mentre il Giappone, dopo aver registrato l’estate più calda di sempre l’anno scorso, sta vivendo una nuova stagione di caldo torrido e alcune regioni hanno raggiunto i 40 gradi nelle ultime settimane.

“Purtroppo, a partire dal 28 luglio tre leonesse sono morte in successione. In totale, dieci leoni (su 16, ndr) si sono ammalati, ma alcuni di loro si sono ripresi grazie alle cure ricevute”.

“Riteniamo che una delle cause della morte di queste tre leonesse sia legata agli effetti dell’ondata di caldo. Tra la metà e la fine di luglio le temperature sono aumentate notevolmente e riteniamo che ciò possa aver compromesso la salute dei leoni”, ha concluso.