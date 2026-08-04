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Europei Nuoto: Taddeucci oro, Caponi bronzo

Lo sfogo dopo la vittoria: «La Senna era bella zozza, ho trovato di tutto: rami e foglie sugli occhialini, e poi quanta plastica… Meno male che dicevano fosse pulita, figurati se era sporca! Si è tirato fuori un bel 'troiaio' indicibile»

di Giorgio Brescia - 4 Agosto 2026

Ginevra Taddeucci

Europei Nuoto Fondo: trionfo azzurro a Parigi, Ginevra Taddeucci è oro nella 10 km. Bronzo per Linda Caponi.

Le azzurre sul podio a Parigi

Giornata di gloria per il nuoto in acque libere italiano. Ai Campionati Europei di nuoto a Parigi, l’Italia celebra un’incredibile doppietta nella 10 km femminile.

Ginevra Taddeucci conquista un uno straordinario oro, mentre la compagna di squadra Linda Caponi strappa un eccezionale bronzo.

Un risultato storico per la spedizione azzurra, rovinato parzialmente soltanto dalle polemiche sulla qualità delle acque del fiume parigino, definita dalla neo-campionessa senza mezzi termini: «La Senna era zozza e piena di plastica».

La gara: dominio tattico di Ginevra Taddeucci nella Senna

La 29enne toscana di Lastra a Signa e portacolori delle Fiamme Oro ha condotto una gara impeccabile sotto il profilo tattico e atletico. Sempre all’attacco sin dalle prime battute, la Taddeucci ha staccato la concorrenza chiudendo in 2h 07′ 49″.

Alle sue spalle, l’ungherese Viktoria Mihalyvari Farkas (+9″7), mentre il podio è stato completato dalla fantastica prova di Linda Caponi (+13″58), al suo primo successo continentale nel nuoto di fondo dopo un passato nelle corsie.

I numeri di un’impresa storica

Terzo titolo europeo per Taddeucci: è il primo oro nella 10 km (distanza olimpica), dopo i successi nella 5 km a Roma 2022 e Cittavecchia/Stari Grad 2025.

Ottava medaglia continentale: l’atleta toscana aggiorna un palmarès che include già il bronzo olimpico conquistato nello stesso bacino nel 2024 e la Coppa del Mondo 2025.

L’albo d’oro azzurro registra Ginevra come la terza italiana della storia a vincere l’oro europeo nella 10 km, seguendo le orme di Martina Grimaldi e Rachele Bruni.

L’Italia festeggia così la terza doppietta della sua storia sul podio continentale nella 10 km femminile, raggiungendo quota 101 medaglie totali nella storia dei Campionati Europei in acque libere (39 ori, 29 argenti e 33 bronzi).

Lo sfogo nel post gara: «Acqua zozza e piena di plastica»

Nonostante la gioia per l’ingresso definitivo nella storia del nuoto azzurro, ai microfoni di Rai Sport non sono mancate le stilettate polemiche sulle condizioni del campo gara.

«La Senna era bella zozza, ho trovato di tutto: rami e foglie sugli occhialini, e poi quanta plastica… Meno male che dicevano fosse pulita, figurati se era sporca! Si è tirato fuori un bel ‘troiaio’ indicibile. Il campo gara delle Olimpiadi di Parigi 2024, secondo me, era molto più pulito».

Un’esternazione schietta, condita dal classico e colorito gergo toscano, che ha fatto da contraltare perfetto alla straordinaria impresa sportiva ottenuta tra le correnti della capitale francese.