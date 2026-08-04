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Ritrovato nel lago di Vico il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella

di Claudia Mari - 4 Agosto 2026

Dopo oltre un mese di ricerche è stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella. Il cadavere è stato individuato nella mattinata del 4 agosto nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, ponendo fine a una lunga e complessa operazione di ricerca.

Ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella: la scomparsa e le ricerche

La scomparsa risaliva al 27 giugno, quando Cavallari si trovava sul lago insieme alla moglie. Secondo quanto ricostruito, durante la traversata in barca l’uomo si sarebbe tuffato in acqua senza più riemergere. A lanciare immediatamente l’allarme era stata la stessa ministra, facendo scattare un’imponente macchina dei soccorsi.

Fin dai primi momenti gli investigatori hanno ipotizzato che all’origine della tragedia potesse esserci un malore improvviso. Tra le cause ritenute più probabili figura uno shock termico, provocato dal brusco passaggio dalle elevate temperature esterne all’acqua decisamente più fredda del lago. Questo potrebbe aver causato un arresto cardiocircolatorio o comunque impedito all’uomo di tornare in superficie.

Le operazioni di ricerca si sono rivelate particolarmente difficili a causa delle caratteristiche del lago di Vico. La visibilità sott’acqua è infatti molto limitata e i fondali sono ricoperti da uno spesso strato di fango, limo e vegetazione acquatica che rende complicata l’individuazione di qualsiasi oggetto o corpo sommerso.

Per superare queste difficoltà sono stati impiegati mezzi tecnologici avanzati. I soccorritori hanno utilizzato sonar ad alta precisione e robot subacquei telecomandati per scandagliare l’area, controllando una per una tutte le anomalie rilevate dagli strumenti. Un lavoro meticoloso che si è protratto per settimane, fino al ritrovamento avvenuto questa mattina.

Nelle prossime ore saranno svolti gli accertamenti previsti dall’autorità giudiziaria per confermare ufficialmente le cause del decesso. Mentre le indagini proseguiranno per ricostruire con precisione gli ultimi istanti della tragedia.