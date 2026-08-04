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Tutta Italia col bollino rosso: la morsa del caldo sul Paese

Estate da record: allerta massima su tutte e 27 le città monitorate già da giovedì

di Pietro Pertosa - 4 Agosto 2026

Il caldo fa en plein: giovedì 6 agosto ci saranno ben 27 bollini rossi su tutte e ventisette le città monitorate dal Ministero della Salute. Sarà una giornata infernale, per il calore che stringerà d’assedio tutta la Penisola. Da Trieste a Lampedusa. O, per dirla con le città monitorate, da Ancona fino a Viterbo. È la prima volta che succede, assicurano dal Ministero, da quando è iniziato il monitoraggio sul caldo. Una questione che impatta sulla vita quotidiana degli italiani e delle famiglie ma pure sul lavoro e sulle aziende.

Giovedì 6 agosto: 27 bollini rossi per il caldo

Nemmeno un capoluogo è escluso. Tutti e ventisette saranno, giovedì 6 agosto, assediati dal caldo. Bollini rossi a raffica, tutto l’elenco delle città italiane restituisce il quadro di un Paese sotto l’assedio della canicola. Che non sembra voler mollare la presa. Le istituzioni hanno già approntato i piani anti-caldo. L’allerta è massima. Con le temperature in volata, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e gli ospedali rischiano di rimanere intasati. Insomma, le tante sfide del caldo che impattano sui servizi.

La situazione adesso

Il livello 3 dell’allerta caldo è attivo per Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Oggi e domani le uniche città che non saranno (già) col bollino rosso saranno Reggio Calabria e Messina, su cui però pende il bollino arancione. Giovedì 6 agosto il caldo premerà pure sullo Stretto. E tutta l’Italia sarà nella morsa del calore.

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