Manuela Biancospino nominata “Ambasciatrice delle Eccellenze Italiane nel mondo” al Congresso di Confimprese Italia

di Andrea Scarso - 3 Dicembre 2025

Ambasciatrice delle Eccellenze Italiane nel mondo

Al 29° Congresso Nazionale Confederale di Confimprese Italia, svoltosi a Fiuggi dal 28 al 30 novembre, la giornalista Manuela Biancospino è stata insignita del titolo di “Ambasciatrice delle Eccellenze Italiane nel mondo”, un riconoscimento che celebra competenza, impegno e capacità di rappresentare all’estero il valore autentico del saper fare italiano. Una nomina che non solo premia un percorso professionale consolidato, ma che pone Biancospino tra le voci più autorevoli nella narrazione delle realtà virtuose del nostro Paese.

Un riconoscimento dal forte valore simbolico

A conferire ufficialmente l’onorificenza è stato il presidente di Confimprese Italia, Guido D’Amico, sottolineando il ruolo strategico ricoperto da Biancospino nel promuovere l’immagine dell’Italia attraverso il giornalismo televisivo e la carta stampata. La sua firma, da anni, racconta storie di imprese, talenti e innovatori che incarnano l’identità produttiva e culturale nazionale.

La designazione di Biancospino come Ambasciatrice delle Eccellenze Italiane nel mondo nasce dalla sua capacità di trasformare il racconto giornalistico in un ponte tra territori, comunità e pubblico internazionale, contribuendo a rafforzare la percezione del Made in Italy come patrimonio unico e riconoscibile.

Il Congresso: idee, visioni e futuro del Made in Italy

Anche quest’anno il Congresso Nazionale Confederale di Confimprese Italia ha riunito rappresentanti istituzionali, imprenditori, dirigenti e professionisti provenienti da tutta la Penisola. Al centro del dibattito: le strategie per sostenere la crescita del tessuto produttivo italiano e consolidare la competitività del Made in Italy sui mercati globali.

In questo contesto, l’onorificenza attribuita a Biancospino assume un significato ancora più rilevante: promuovere figure capaci di diffondere il valore dell’Italia, dentro e oltre i confini nazionali, è parte integrante della missione dell’organizzazione.

Le parole di Manuela Biancospino, ambasciatrice delle eccellenze

Accogliendo il titolo, la giornalista ha espresso profonda gratitudine e sottolineato l’importanza sociale del suo lavoro:

“Essere nominata “Ambasciatrice delle Eccellenze Italiane nel Mondo” è un onore che va oltre il mio percorso professionale ed è un invito a continuare a raccontare storie di valore, talento, sacrificio e creatività. L’Italia è ricca di realtà straordinarie che contribuiscono ogni giorno a rendere grande il nostro Paese e che meritano quindi una voce e una visibilità internazionale.”

Un impegno condiviso per la promozione del talento italiano

Con questa nomina, Confimprese Italia rinnova la sua volontà di sostenere ambasciatori credibili e appassionati del Made in Italy, capaci di valorizzare storie e protagonisti che interpretano al meglio lo spirito innovativo e l’ingegno del Paese.

Manuela Biancospino, con la sua esperienza e la sua sensibilità narrativa, rappresenta oggi una delle figure più adatte a portare nel mondo l’essenza delle eccellenze italiane.

