Hegseth: Usa sono più che capaci di riprendere la guerra con l’Iran

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Trump è pronto ad aver pazienza in negoziati

di Askanews - 30 Maggio 2026

Singapore, 30 mag. (askanews) – Il presidente statunitense Donald Trump è pronto ad avere pazienza nei negoziati con l’Iran, purché l’eventuale accordo sia favorevole agli Stati uniti. Lo ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth, intervenendo allo Shangri-La Dialogue di Singapore. Ma avverte: “la nostra capacità di riprendere le ostilità, se necessario, è… siamo più che capaci, le nostre scorte sono più che adeguate a questo scopo, sia in Iran che nel resto del mondo, grazie al modo in cui bilanciamo munizioni di qualità e munizioni più abbondanti, quindi siamo in un’ottima posizione”.

Poi una nuova stoccata alla Nato e all’Unione Europea: “L’era in cui gli Stati Uniti sovvenzionavano la difesa delle nazioni ricche è finita. Abbiamo bisogno di partner, non di protettorati. Cerchiamo alleanze basate sulla responsabilità condivisa, non sulla dipendenza. Questa è la maturazione delle nostre alleanze in una nuova era.”

Gli Stati uniti vogliono preservare nell’Indo-Pacifico un equilibrio stabile nel quale “nessuno Stato, compresa la Cina”, possa imporre la propria egemonia ha detto Pete Hegseth rassicurando gli alleati asiatici sulla determinazione americana a restare una potenza del Pacifico.