Cartoons on the Bay, Mazzola (Rai Com): da 30 anni anticipa futuro

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"Legame stretto con territorio, carattere distintivo Servizio pubblico"

di Askanews - 30 Maggio 2026

Pescara, 30 mag. (askanews) – “Cartoons on the Bay compie 30 anni. Nato come festival per addetti ai lavori, quindi per produttori, storyteller, autori, pian piano è uscito dalle sale convegno ed è entrato nelle scuole, è andato nelle piazze, è andato nelle strade, stringendo sempre più un legame con il territorio, quindi con i cittadini. E questo è uno dei caratteri distintivi di un’azienda di Servizio Pubblico come Rai, e quindi anche Rai Com”. Lo ha detto Claudia Mazzola, presidente di Rai Com, a margine del Festival dell’animazione transmediale “Cartoons on the Bay”, in corso di svolgimento a Pescara.

“In questi 30 anni, Cartoons on the Bay è cresciuto, sfatando un po’ quel mito che pensa che l’animazione sia un qualcosa per bambini, una roba di serie B. Questi 30 anni hanno dimostrato, invece, che l’animazione è un mercato che cuba circa 470 miliardi di dollari, quindi è un affare molto serio. In questi anni, poi, Cartoons on the Bay è cresciuto anche come linguaggi, ha raggiunto sempre generi, generazioni diverse, piattaforme diverse, inventando dei linguaggi diversi e quello che è riuscito a fare Cartoons on the Bay è anticipare il futuro – ha sottolineato -, che è quello che ci auguriamo di fare anche per i prossimi 30 anni”.