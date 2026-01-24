Torino

Amiat si rinnova: oltre 19 milioni di euro per nuovi veicoli e manutenzione

di Redazione - 24 Gennaio 2026

Un piano di investimenti Amiat che guarda all’efficienza dei servizi e alla riduzione dell’impatto ambientale. Amiat Gruppo Iren ha approvato un programma di rinnovo e potenziamento del proprio parco mezzi, con uno stanziamento complessivo superiore ai 19 milioni di euro destinato all’acquisto di nuovi veicoli e ai servizi di manutenzione.

Nel dettaglio, il piano prevede l’acquisto di 58 nuovi mezzi: 17 spazzatrici di medie dimensioni, 29 veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e 12 mezzi dedicati al lavaggio dei contenitori. Nelle prossime settimane partiranno le procedure di gara, mentre l’arrivo dei nuovi veicoli è previsto a partire dal secondo semestre del 2026.

Il potenziamento del parco mezzi consentirà ad Amiat di proseguire con la graduale dismissione dei veicoli più datati, sostituendoli con mezzi di nuova generazione dotati di motorizzazioni appartenenti a classi Euro più recenti. L’operazione è finalizzata a migliorare le prestazioni operative e a ridurre le emissioni inquinanti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Accanto all’acquisto dei nuovi veicoli, il piano include anche un accordo quadro triennale per la manutenzione e la fornitura di ricambi, per un valore di circa 4,8 milioni di euro, con l’obiettivo di garantire continuità ed efficienza nel funzionamento del parco mezzi.

«Il rinnovo del parco mezzi di Amiat rappresenta un’occasione per rafforzare il decoro urbano e la cura degli spazi pubblici», ha commentato l’assessora alle Politiche per l’Ambiente Chiara Foglietta, sottolineando l’impegno congiunto della Città e di Iren nel promuovere comportamenti corretti attraverso campagne di informazione, sensibilizzazione e controlli mirati.

Soddisfazione anche da parte dell’azienda. «Questo piano di potenziamento del parco mezzi è particolarmente significativo per Amiat», ha dichiarato Paola Bragantini, presidente di Amiat Gruppo Iren. «I nuovi veicoli e le risorse dedicate alla manutenzione ci permetteranno di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi di raccolta e di igiene ambientale, a beneficio sia degli operatori sia dei cittadini».

Il piano si inserisce nel percorso di aggiornamento dei servizi di igiene urbana della città, con l’obiettivo di accompagnare Torino verso un modello di gestione dei rifiuti sempre più moderno e sostenibile.

