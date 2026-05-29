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Anche i cinesi Byd snobbano la Ferrari Luce: “Meglio la Yangwang 9”

Stella Li non ha dubbi: "D'accordo coi commenti online, In Byd abbiamo l'auto più veloce del pianeta"

di Pietro Pertosa - 29 Maggio 2026

Nemmeno ai cinesi piace granché la Ferrari Luce e, di sicuro, non hanno alcun timore reverenziale nei confronti del nuovo modello presentato da Maranello se pure Stella Li, numero due di Byd, dice di ritenerle superiore la Yangwang 9. Insomma, è pur vero che i produttori asiatici cercano ogni modo per accreditarsi agli occhi degli automobilisti europei ed occidentali. Ma le parole della dirigente del colosso dell’automotive asiatico rinfocolano una polemica che impatta direttamente su uno dei brand più rappresentativi del Made in Italy.

Pure Byd snobba la Ferrari Luce

Le parole di Stella Li sono chiare, inequivocabili. Una sfida, senza precedente, che il Dragone rilancia al cuore dell’automotive italiano e, meglio ancora, europeo. Secondo la dirigente di Byd, la Ferrari Luce non sarebbe per nulla superiore al modello Yangwang 9 della casa automobilistica cinese. Senza nessun timore reverenziale, Li detto che le auto cinesi non hanno nulla da invidiare a quelle europee. E che la Ferrari Luce non è meglio dell’hypercar che Byd ha iniziato a produrre nel 2023.

Stando a quanto riporta Quattroruote, Stella Li non ha tirato indietro la gamba e sulla Ferrari Luce ha sentenziato: “Per quanto mi riguarda, in base ai miei gusti personali, credo di essere d’accordo con molti commenti online”. Dove la nuova vettura elettrica del Cavallino è stata letteralmente massacrata dagli utenti e dai commentatori. “Ma sui social si possono anche trovare cose molto divertenti, come il paragone con la Byd 9 e in termini di prestazioni sono rimasta molto sorpresa, perché abbiamo battuto molte aziende”. Ecco, dunque, dove la donna più potente dell’automotive vuole andare a parare: “In BYD abbiamo l’auto più veloce del pianeta, con 3.000 cavalli. La Yangwang U9 è molto meglio” della Ferrari Luce. Elkann è avvisato, il comparto auto italiano pure: i cinesi non hanno più paura. Di nessuno, nemmeno del Cavallino Rampante.