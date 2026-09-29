Cronaca

Trovato morto Andrea Tempestini. Il vicedirettore di Libero aveva 40 anni

di Lino Sasso - 29 Settembre 2026

Andrea Tempestini (Foto dai social)

Il giornalismo italiano è in lutto per una tragedia che lascia sgomenti colleghi e mondo dell’informazione in generale. Andrea Tempestini, vicedirettore e digital editor di Libero, è stato trovato morto nella sua abitazione di Milano. Aveva solamente 40 anni. Il corpo senza vita del giornalista è stato rinvenuto ieri sera nella cantina del suo appartamento dopo l’allarme lanciato da una familiare. I soccorsi intervenuti prontamente sul posto non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso.

Nell’abitazione è intervenuta anche la Sezione investigazioni scientifiche dei Carabinieri per effettuare i rilievi necessari a ricostruire le circostanze della morte, anche se sul corpo del giornalista non sono presenti elementi tali da far pensare a un’aggressione. Restano però comunque da chiarire il quadro e le cause del decesso.

Chi era Andrea Tempestini

Giornalista professionista dal 2010, Andrea Tempestini era vicedirettore e digital editor di Libero, occupandosi in particolare dell’attività e dello sviluppo editoriale del sito internet del quotidiano.

Nel corso della sua carriera aveva maturato diverse esperienze nel mondo dell’informazione. Prima dell’approdo a Libero aveva infatti lavorato anche per Il Sole 24 Ore e Rai Corporation.

Il cordoglio della politica

Tra i primi messaggi di cordoglio quello del presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha ricordato Tempestini come “un giornalista che ha saputo distinguersi per professionalità, passione e attenzione al proprio lavoro”.

Alla famiglia e alla testata sono arrivate anche le condoglianze del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. Il capogruppo FdI alla Camera ha sottolineato come la scomparsa del giornalista lasci “un vuoto nella comunità giornalistica” e tra coloro che ne avevano conosciuto “la professionalità, l’impegno e la passione per il lavoro”.

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