Cronaca

AV Napoli-Bari, venti misure cautelari. Indagati imprenditori e pubblici ufficiali

Corruzione, caporalato e irregolarità nei cantieri

di Ernesto Ferrante - 29 Settembre 2026

La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali a imprenditori e pubblici ufficiali nell’ambito dell’inchiesta sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità Napoli-Bari. Il gip, su richiesta della Procura, ha disposto 10 arresti domiciliari, 7 obblighi di dimora e 3 sospensioni dall’esercizio di pubblico servizio per un anno. Contestati, a vario titolo, i reati di corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Previsto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati corruttivi.

Favori in cambio di denaro, orologi e telefoni

Secondo gli investigatori, sarebbe emerso un sistema di rapporti corruttivi tra imprenditori e pubblici ufficiali incaricati di funzioni tecniche e amministrative nei cantieri dell’AV. In cambio di agevolazioni nelle commesse, nella contabilizzazione dei lavori e nei controlli, sarebbero stati corrisposti denaro e altre utilità, tra cui orologi e telefoni cellulari occultati in confezioni natalizie.

Lavoratori sfruttati con turni fino a 20 ore e paghe sotto i minimi

Un filone dell’indagine riguarda lo sfruttamento dei lavoratori, in particolare extracomunitari, con turni che avrebbero raggiunto le 20 ore consecutive, retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e presunte violazioni delle norme sulla sicurezza. Le Fiamme Gialle segnalano anche irregolarità nei permessi di soggiorno e nella documentazione relativa alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza.

La qualità dei materiali sotto la lente di ingrandimento

Ulteriori accertamenti hanno interessato la qualità del calcestruzzo, la gestione dei materiali di scavo e dei rifiuti di cantiere, elementi cruciali per la tenuta dell’opera e per il rispetto delle normative ambientali. L’inchiesta, ancora in corso, delinea un quadro di illeciti diffusi che rischia di incidere sulla regolarità e sulla sicurezza di una delle infrastrutture strategiche per il collegamento tra Campania e Puglia.

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