Esteri

L’uragano Polo si abbatte sulla costa, la stima delle vittime sale a sette

Impatto devastante sulla Bassa California del Sud, Polo fa ancora paura e non perde potenza

di Gianluca Pascutti - 29 Settembre 2026

@ANSAfoto

Un mostro di forza ciclonica ha colpito duramente la penisola della Bassa California del Sud nelle ultime ore. L’uragano Polo è giunto sulla terraferma come categoria 3, scatenando la furia degli elementi con venti impetuosi che hanno superato i 200 chilometri orari. L’impatto distruttivo ha provocato inondazioni violente, allagamenti diffusi e gravi danni alle infrastrutture vitali. Il bilancio temporaneo parla di almeno sette vittime accertate e due persone ancora disperse.

Devastazione e danni materiali lungo le aree costiere

I municipi più colpiti hanno vissuto momenti di puro terrore durante il passaggio dell’evento atmosferico. Mareggiate eccezionali hanno travolto i centri abitati vicino alla costa, abbattendo alberi e tralicci della corrente elettrica. Moltissime famiglie si ritrovano attualmente senza energia e con le comunicazioni completamente interrotte. Le precipitazioni torrenziali hanno causato l’esondazione di vari fiumi e violenti smottamenti di terreno nei territori di Jalisco, Nayarit, Durango e Baja California Sur.

Misure di emergenza per proteggere la popolazione

Le autorità della Protezione Civile hanno attivato immediatamente i protocolli per le grandi emergenze nazionali. Tutti i cittadini delle zone a rischio hanno ricevuto l’ordine tassativo di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono stati bloccati gli spostamenti non essenziali e aperti diversi centri di accoglienza temporanei. Squadre di soccorritori lavorano instancabilmente per prestare aiuto ai residenti rimasti isolati a causa delle strade allagate e delle frane improvvise.

Evoluzione della traiettoria e prossimi rischi

Dopo il primo impatto violento, l’uragano Polo ha attraversato il Golfo di California perdendo gradualmente parte della sua potenza originaria. Il fenomeno si dirige ora verso lo stato del Sonora, dove si attende un secondo impatto sulla terraferma. Resta altissima l’allertaper il pericolo di alluvioni lampo e ulteriori cedimenti del terreno. Le bande nuvolose residue porteranno forti piogge e mareggiate anche verso le zone del sud-ovest degli Stati Uniti.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ESTERI