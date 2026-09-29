Israele, Netanyahu: “I nemici vorrebbero attaccarci in vista elezioni”

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Lo afferma in un video dalla base aerea di Tel Nof

di Askanews - 29 Settembre 2026

Roma, 29 set. (askanews) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato in un video dalla base aerea di Tel Nof, che ci sono “indicazioni” secondo cui i “nostri nemici” hanno intenzione di compiere un attacco in vista delle elezioni di fine ottobre, senza tuttavia fornire dettagli.

“Abbiamo indicazioni secondo cui, in vista delle elezioni, i nostri nemici tenteranno di attaccarci. Perciò da qui, dalla base aerea, dal braccio lungo dello Stato di Israele, vi lancio un messaggio: non scherzate con noi, né ora né mai. Il nostro braccio lungo vi raggiungerà ovunque e in qualsiasi momento”.