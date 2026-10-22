Cultura & Spettacolo

Anna Mazzamauro, madrina di Sorriso Diverso Roma Award premia il cinema attento alle fragilità

L'inclusione è protagonista alla Festa del Cinema di Roma

di Nicola Santini - 22 Ottobre 2026

Quindici film per raccontare le disuguaglianze, dare voce alle fragilità e promuovere una cultura dell’inclusione. La XVI edizione del Sorriso Diverso Roma Award avrà Anna Mazzamauro come madrina della premiazione, in programma venerdì 23 ottobre, alle ore 16, alla Libreria Auditorium Notebook, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma.

Tredici opere provengono dal programma della Festa e due da Alice nella città. Una selezione che attraversa Paesi e sensibilità artistiche differenti, accomunate dall’attenzione alla dimensione umana delle storie, alle condizioni di chi vive ai margini e alle possibilità di cambiamento.

Ad accompagnare l’appuntamento sarà un’interprete dalla lunga carriera tra cinema, teatro e televisione: Anna Mazzamauro, indimenticabile signorina Silvani nella saga di Fantozzi.

“Mi sono complimentato con la direttrice Paola Malanga per una selezione che porta a Roma culture e realtà sociali di tutto il mondo. Attraverso il cinema, la Festa rende la città un luogo di incontro e confronto, restituendo all’espressione “Roma caput mundi” un significato vivo e attuale”, dichiara il presidente del Premio Diego Righini.

I candidati

Tra i candidati figurano cinque titoli del Concorso Progressive Cinema: Congo Boy di Rafiki Fariala, Eurotrash di Frauke Finsterwalder, Thit-Thee Khu (Fruit Gathering) di Aung Phyoe, Skejtanjeto ne e za devojčinja (Skateboarding Is Not for Girls) di Dina Duma e Uļa (Ulya) di Viesturs Kairišs. In nomination anche Caro mondo crudele di Niccolò Falsetti, Il profilo dell’altra di Francesco Bruni, L’ultimo abbraccio “Chi come me” di Michele Mally, L’incontro di Fabrizio Galatea, Nowruz – Nuovo giorno di Francesco Cannavà, The Secret Reading Club of Kabul di Shakiba Adil ed Elina Hirvonen e La stanza degli altri di Enrico Maisto.

Completa la selezione della Festa Ben’Imana di Marie-Clémentine Dusabejambo, presentato nella sezione Best of 2026. Da Alice nella città arrivano Dove batte il cuore di Francesco Patierno e Un altro giorno insieme di Alessandro Guida, entrambi nella sezione Panorama Italia – Proiezioni Speciali.

I riconoscimenti

I riconoscimenti al Miglior Film Italiano e al Miglior Film Straniero saranno assegnati da una giuria di esperti presieduta dal critico cinematografico Catello Masullo.

Con la presidenza di Diego Righini e la direzione artistica di Paola Tassone, il Premio è promosso dall’Università Cerca Lavoro, guidata da Ilaria Battistelli e promotrice anche del festival Tulipani di Seta Nera. Realizzato in collaborazione con Dream On, gode del contributo del Ministero della Cultura e del patrocinio di Rai per la Sostenibilità ESG, con Rai Pubblica Utilità come media partner.

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