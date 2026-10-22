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Il taglio dell’Irpef al ceto medio, ipotesi due tempi

Il punto di Antonio Tajani con Forza Italia. Tutto dipenderà da risorse e flessibilità

di Maria Graziosi - 22 Ottobre 2026

Il taglio dell’Irpef potrebbe avvenire in due tempi. È quanto sarebbe emerso dalla riunione tenutasi ieri sera nella sede nazionale di Forza Italia. In vista della manovra, il leader azzurro Antonio Tajani ha convocato gli esponenti del partito per fare il punto della situazione e aggiornarli su quelle che saranno priorità e decisioni in vista del bilancio. Tra gli altri temi trattati, come sanità e giovani e le misure che serviranno, c’è naturalmente la questione del taglio dell’Irpef al ceto medio. Che, forse, subirà uno stop. Nel senso che il taglio delle aliquote fino a 60mila euro di reddito saranno completati in due anni.

Taglio Irpef in due tempi

È una questione di flessibilità. Di risorse. Tajani ha riferito che l’ipotesi sarebbe quella di allargare il secondo scaglione (con aliquota al 33%) dagli attuali 50mila a 55mila euro di reddito, per poi completare la manovra nel 2027, spostando l’asticella ai redditi fino a 60mila euro. Insomma, il taglio dell’Irpef al ceto medio avrebbe bisogno, per essere compiuto, di esser fatto e pensato in due tempi. Restano, ovviamente, i nodi. A cominciare da quello delle risorse che saranno effettivamente disponibili per il bilancio. E, chiaramente, dipenderà tanto anche dalla flessibilità riconosciuta eventualmente da Bruxelles.

Aspettando Bruxelles

È proprio l’Ue che bisogna attendere prima di far partire la macchina della manovra. Dipenderà molto dal documento programmatico di bilancio e dal giudizio di Bruxelles sul documento inviato da Giorgetti. Il taglio dell’Irpef (anche in due tempi) resta una delle priorità, delle misure bandiera di Forza Italia in vista della manovra. Ora che il punto è stato fatto non rimane che attendere. Di date, al momento, non ce ne sono. Quando la Commissione darà segnali (e risposte a cominciare dalla flessibilità) si potrà partire con il conto alla rovescia.

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