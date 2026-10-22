Cronaca

Lecco, ultras in piazza, città blindata e paura alimentata dai social

Una giornata di tensione che ha paralizzato il centro della città per un presunto raduno dei maranza

di Marzio Amoroso - 22 Ottobre 2026

@ANSAfoto

Una voce partita sul web è bastata per mettere in allerta un’intera città. A Lecco, centinaia di persone hanno vissuto una giornata di forte preoccupazione dopo la diffusione di messaggi che annunciavano l’arrivo di gruppi di maranza pronti a provocare disordini nel centro urbano. Le segnalazioni hanno iniziato a circolare rapidamente tra social network, chat private e gruppi locali. In poco tempo il tam tam digitale ha acceso la paura. Molti cittadini hanno scelto di evitare le zone più frequentate, mentre diversi commercianti hanno deciso di abbassare le saracinesche per motivi di sicurezza.

Gli ultras del Lecco scendono in strada

Con il passare delle ore sono nate iniziative spontanee da parte di cittadini intenzionati a presidiare la città. Tra i gruppi presenti si sono visti anche numerosi ultras del Lecco, arrivati nel centro cittadino dopo gli appelli lanciati online. L’obiettivo dichiarato era quello di garantire una presenza visibile e scoraggiare eventuali episodi di violenza. Attorno alle piazze principali si sono radunate decine di persone convinte che potessero verificarsi scontri o atti vandalici come quelli di Milano. Il clima è rimasto teso per gran parte del pomeriggio. Le forze dell’ordine hanno presidiato le aree considerate più sensibili per evitare qualsiasi tipo di degenerazione della situazione.

I maranza non si presentano

Con il trascorrere delle ore è emersa una realtà molto diversa rispetto a quella descritta nei messaggi diventati virali. I presunti gruppi di Maranza, annunciati sui social, non si sono infatti mai presentati. Non si sono verificati assalti, aggressioni o devastazioni. La situazione è rimasta sotto controllo e la giornata si è conclusa senza incidenti di rilievo.

Il vero effetto è stato il panico

L’aspetto più significativo della vicenda riguarda le conseguenze generate dalla paura e dal clima di tensione che generano questi raduni. La città ha vissuto ore di apprensione, con attività economiche rallentate e una forte riduzione della presenza di persone nelle strade. Anche molte famiglie hanno scelto un atteggiamento prudente, modificando le proprie abitudini per evitare possibili rischi. Tutto questo senza che si verificasse l’evento che aveva originato l’allarme.

Le polemiche dopo il raduno

Terminata l’emergenza, l’attenzione si è spostata sulle immagini e sui comportamenti osservati durante il raduno organizzato dagli anti-maranza. La presenza di alcuni slogan e gesti controversi ha alimentato un acceso dibattito politico e sociale.

Ultras e il senso di appartenenza

Nel mondo ultras esiste spesso un forte senso di appartenenza al territorio. Se in altre città dovessero diffondersi allarmi simili a quello visto a Lecco, alcuni gruppi potrebbero decidere di mobilitarsi con la stessa logica, “difendere” la propria città o il proprio quartiere.

Una lezione sull’effetto delle fake news

L’episodio dimostra ancora una volta quanto le informazioni diffuse online possano avere conseguenze concrete sulla vita quotidiana. In poche ore, una notizia non verificata è riuscita a mobilitare cittadini, ultras, commercianti e forze dell’ordine.

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