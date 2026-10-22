Cultura & Spettacolo

Le canzoni di Umberto Tozzi diventano un musical

di Angelina De Santis - 22 Ottobre 2026

Le canzoni di Umberto Tozzi diventano un musical. Debutta venerdì 23 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano “Gloria Il Musical”, spettacolo costruito attorno al repertorio dell’artista italiano che ha venduto oltre 80 milioni di dischi nel mondo. La direzione musicale porta la firma dello stesso Tozzi, mentre Andrea Maia e Toni Fornari curano la regia.

Al centro della storia c’è Gloria, una ragazza che sogna di diventare cantante, ma deve fare i conti con un padre che la vorrebbe nell’azienda di famiglia. La decisione di inseguire la musica la porterà lontano da casa, lungo un percorso nel quale i successi di Tozzi accompagnano le vicende dei protagonisti.

A interpretare Gloria è Valeria Mancini, affiancata da Nick Casciaro nel ruolo di Marco. Nel cast figurano anche Toni Fornari, Emanuela Fresi e Laura Ruocco, che firma le coreografie insieme a Giulio Benvenuti.

Il titolo richiama naturalmente “Gloria”, il brano scritto da Tozzi con Giancarlo Bigazzi nel 1979, diventato un successo internazionale anche grazie alla versione inglese di Laura Branigan. Una canzone che ha attraversato generazioni, trovando spazio persino nel cinema di Martin Scorsese.

Lo spettacolo resterà a Milano fino al primo novembre, prima di partire per una tournée che toccherà Torino, Genova e numerose altre città italiane. A Roma arriverà il 16 dicembre, all’Auditorium della Conciliazione, dove rimarrà fino al 10 gennaio. Il calendario proseguirà fino ad aprile 2027, con ultima tappa annunciata a Firenze.

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