Attualità

Antonello Venditti operato a Roma, sta bene

Massima riservatezza sull'intervento, nessuna notizia riservata ai fan del cantautore

di Daniel Walker - 26 Ottobre 2026

Buon esito per l’intervento chirurgico di Antonello Venditti: quadro clinico stabile e massima riservatezza.

Venditti operato

Antonello Venditti sottoposto a un intervento chirurgico programmato presso una struttura sanitaria della Capitale. Il decorso post-operatorio procede regolarmente e le condizioni generali del cantautore romano sono buone, confermando il successo della procedura medica eseguita nei suoi confronti.

La riservatezza sulle ragioni del ricovero attuale

Attorno alle motivazioni cliniche e al tipo di procedura affrontata dall’artista è stato mantenuto il più stretto riserbo.

Nessun annuncio pubblico

Diversamente dal passato, Venditti ha scelto di non condividere alcuna comunicazione preventiva con il pubblico sui propri canali social alla vigilia del ricovero.

Nessun legame con l’operazione fatta in passato

Fonti informative confermano che la nuova operazione non presenta alcuna correlazione con il precedente intervento alla retina sostenuto nel 2022 per la correzione di un pucker maculare.

La comunicazione con i fan

La gestione dell’attuale degenza segna una netta differenza nella comunicazione con i fan. Quattro anni fa, infatti, in occasione del trattamento per la formazione della membrana sulla macula che gli alterava la vista, il cantautore aveva spiegato direttamente la sua condizione in un video su Instagram realizzato dalla stanza dell’ospedale, rassicurando i follower con toni leggeri e battute sulle difficoltà nel seguire le partite della Roma. Per questa nuova degenza, la scelta si è orientata sulla totale tutela della privacy riguardo alla diagnosi.