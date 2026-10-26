Cultura & Spettacolo

A Roma un nuovo spazio creativo

di Andrea Iannuzzi - 26 Ottobre 2026

Ha inaugurato recentemente, in via delle Fornaci 133, a Roma, Matheria, un nuovo spazio dedicato all’arte antica, al collezionismo e alla conservazione delle opere.

Il progetto ha proposto un percorso tra dipinti, incisioni originalie stampe d’epoca, realizzati tra il XVII e il XIX secolo, rivolgendosi tanto ai collezionisti esperti quanto a chi desiderava avvicinarsi per la prima volta a questo patrimonio.

Accanto all’esposizione, Matheria ha offerto consulenze personalizzate per accompagnare il pubblico nella scelta delle opere, approfondendone storia, materiali, tecniche esecutive e provenienza. Un approccio che ha puntato a promuovere un collezionismo consapevole, fondato sulla conoscenza e sulla tutela della memoria artistica.

Il restauro della carta

Particolare attenzione è stata riservata al restauro della carta e delle cornici storiche. Irene Piselli, specializzata nella conservazione della carta, ha sottolineato l’importanza di avvicinare il pubblico alle pratiche di restauro, trasformandole in occasioni di scoperta e approfondimento.

Romina Coaccioli, esperta nel recupero di cornici e manufatti d’epoca, ha invece richiamato il valore di interventi rispettosi dei materiali originali e dei segni del tempo, elementi essenziali per preservare l’identità delle opere.

Matheria si è così presentata come un punto d’incontro tra arte, competenze specialistiche e divulgazione, con l’obiettivo di rendere il patrimonio artistico più accessibile e promuovere una cultura della conservazione attenta alla storia e alla memoria.

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