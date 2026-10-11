Sport

MotoGP: Bezzecchi trionfa in Indonesia e riapre la corsa al titolo. Il calendario e tutti i vincitori della stagione

Sesta vittoria per il pilota spagnolo che conquista il gradino più alto del podio anche in Giappone. Prossimo appuntamento in Indonesia

di Lino Sasso - 11 Ottobre 2026

La MotoGP entra nella fase decisiva del suo calendario e regala qualche risultato inaspettato. Dopo il Gp in Austria, con Pedro Acosta alla sua prima vittoria in carriera nella classe regina, in Giappone torna a trionfare Marc Marquez, mentre in Indonesia è Bezzecchi a ritrovare la vittoria. Il Motomondiale conferma quindi una stagione caratterizzata da continui cambi di scenario, con Aprilia e Ducati protagoniste e diversi piloti capaci di salire sul gradino più alto del podio. A sette appuntamenti dalla conclusione, la lotta entra ora nel momento più delicato e la classifica cambia continuamente, anche in vetta.

Sei vittorie per Marc Marquez, cinque per Bezzecchi

A guidare la classifica è Jorge Martin con 355 punti, seguito da Marquez a 353. Lo spagnolo della Ducati ha costruito la propria rimonta soprattutto dalla parte centrale della stagione. Il primo successo è arrivato nel GP d’Ungheria al Balaton, seguito dalla vittoria di Brno nel GP della Repubblica Ceca. Lo spagnolo si è poi imposto al Sachsenring, prima di tornare al successo in Aragona e completare il pokerissimo a Misano. Con la vittoria in Giappone sono sei i primi posti che gli consentono di averne uno in più di Marco Bezzecchi, a cinque vittorie dopo il successo in Indonesia. Il pilota Aprilia era stato il dominatore dell’inizio del campionato, con tre successi consecutivi in Thailandia, Brasile e Texas. Al Mugello è poi arrivata la quarta affermazione, particolarmente significativa perché ottenuta davanti al pubblico italiano. Al momento si trova al terzo posto in classifica a 309 punti.

Aprilia protagonista: Bezzecchi guida l’assalto alla Ducati

La stagione 2026 ha mostrato finora una Aprilia particolarmente competitiva. Oltre ai quattro cinque successi di Bezzecchi, Jorge Martin ha vinto il GP di Francia a Le Mans, mentre Ai Ogura ha portato la Trackhouse Racing-Aprilia al successo ad Assen. A Silverstone è arrivata un’altra affermazione firmata Fernandez. La Ducati ha risposto soprattutto attraverso Marc Marquez, mentre Alex Marquez ha conquistato il GP di Spagna a Jerez con Gresini Racing. A Barcellona, invece, è stato Fabio Di Giannantonio a imporsi nel GP di Catalogna. Anche la Ktm con Acosta ha messo un sigillo importante in una stagione appassionante come forse mai prima d’ora. Il bilancio delle prime 17 gare restituisce così un campionato molto più combattuto di quanto possa suggerire il filotto recente di Marquez.

Il Calendario della MotoGP 2026

Archiviato il Gran Premio in Indonesia, il prossimo appuntamento è per il 25 ottobre in Australia. Tra due settimane sarà quindi la volta della sfida sul celebre circuito di Phillip Island, mentre il 1° novembre il Mondiale farà tappa a Sepang per il GP della Malesia. La volata conclusiva passerà quindi dal Qatar l’8 novembre e da Portimão il 22, prima dell’ultimo appuntamento della stagione, il GP della Comunità Valenciana del 29 novembre.

La sensazione è che il duello tra Ducati e Aprilia sia destinato ad accompagnare il Mondiale fino alla sua fase conclusiva.