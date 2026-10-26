Giulia Tramontano, riconosciuta la premeditazione per Impagnatiello: confermato l’ergastolo
Per Alessandro Impagnatiello tre mesi di isolamento diurno in aggiunta alla pena
La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha riconosciuto l’aggravante della premeditazione per Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano, uccisa nel 2023 quando era incinta di sette mesi del figlio Thiago.
La decisione è arrivata al termine dell’appello bis disposto dalla Cassazione, che aveva accolto il ricorso della Procura generale chiedendo una nuova valutazione dell’aggravante. Il riconoscimento della premeditazione comporta anche l’applicazione di tre mesi di isolamento diurno oltre alla condanna al carcere a vita.
Alla lettura della sentenza, accolta da un applauso dei familiari della vittima presenti in aula, i giudici hanno annunciato che le motivazioni saranno depositate entro 45 giorni.
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