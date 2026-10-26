Cronaca

Roma nella morsa dello spaccio: sei arresti nel blitz delle forze dell’ordine

Sequestrati cocaina, hashish e quasi 19mila euro in contanti

di Mauro Trieste - 26 Ottobre 2026

Roma continua a fare i conti con un’emergenza sicurezza che alimenta allarme e preoccupazione. In un contesto segnato dal moltiplicarsi di episodi di criminalità e degrado, un’operazione interforze tra San Basilio e il quadrante nord-est della città ha portato a sei arresti per spaccio, al sequestro di oltre 700 grammi di droga e di circa 18.600 euro in contanti. Il dispositivo, coordinato dal IV Distretto San Basilio con Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, ha inoltre portato all’identificazione di 90 persone, al controllo di 16 veicoli e a una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

La base dello spaccio in casa

Tra gli arrestati c’è un romano di 66 anni. A individuarne il presunto deposito di droga è stato Faro, il cane antidroga della Polizia di Stato. Tra cantina e abitazione gli agenti hanno trovato 265 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e oltre 18mila euro nascosti in diversi vani ricavati tra gli arredi, trasformati in vere e proprie casseforti. Per l’uomo sono scattate immediatamente le manette.

La consegna di cocaina sotto gli occhi degli agenti

In via Gaspare Gozzi la polizia seguiva da tempo una vettura a noleggio sospettata di essere impiegata nello spaccio. Gli investigatori hanno documentato la consegna di una busta contenente oltre 160 grammi di cocaina. Il successivo intervento ha consentito di sequestrare circa 180 grammi di droga, un bilancino di precisione, denaro contante e un’agenda con annotazioni ritenute riconducibili all’attività di spaccio. Arrestati due romani di 47 e 68 anni, finiti ai domiciliari.

Altri tre arresti a San Basilio

Altri tre arresti sono stati eseguiti dai Carabinieri della Stazione Roma San Basilio. I militari hanno sequestrato 221 grammi di cocaina e 51 grammi di hashish, interrompendo quella che gli inquirenti ritengono fosse un’attività di spaccio organizzata. Denunciato infine un uomo trovato con un taglierino che avrebbe opposto resistenza durante i controlli. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria. L’operazione rappresenta l’ennesimo intervento contro un mercato della droga che continua a prosperare in diversi quartieri della Capitale, alimentando un clima di insicurezza che resta al centro del dibattito cittadino.

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