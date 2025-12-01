Attualità

App di Poste in down, disagi in tutta Italia

Sarebbe inaccessibile anche il sito. Il "guaio" nel giorno in cui si pagano pensioni e tredicesime

di Paolo Diacono - 1 Dicembre 2025

L’app di Poste è in down, raffica di segnalazioni da tutta Italia. Ci sarebbero problemi anche col sito dell’azienda. Da ogni parte del Paese, specialmente dalle grandi città, arrivano decine e decine di lamentele. Per il momento non si conoscono le cause del disservizio. L’ultima volta che si erano registrati problemi sulle infrastrutture digitali della società era stata per “colpa” dei problemi segnalati da Azure di Microsoft e si erano registrati a ottobre scorso. Prima ancora c’erano stati, a luglio scorso, problemi analoghi di accesso e utilizzo dell’app e del sito.

App di Poste in down, segnalazioni da tutto il Paese

Un problema che si è imposto all’attenzione degli utenti e dei cittadini già da questa mattina. Sono decine le segnalazioni, anche online e sui siti dedicati al monitoraggio del funzionamento delle infrastrutture digitali. Come, su tutte, Downdetector. L’app di Poste è in down e ogni tentativo fatto per accedere anche al sito risulta vano. E come unico risultato restituisce una generica schermata di errore. I disagi arrivano in un giorno che non è certo banale. Il 1° dicembre.

Giorno di pensioni (e tredicesime)

A volte al caso piace intestardirsi. L’app di Poste e il sito sono andati in down proprio nel giorno in cui si pagano le pensioni. E, per di più, nel giorno in cui si cominciano pure a liquidare le tredicesime. Va da sé che la dimensione “temporale” del problema aggiunge disagi a fastidio. Per il momento non si hanno ancora notizie sulle ragioni alla base dei guasti. Ma quanto sta accadendo riporta l’attenzione sul tema della sicurezza digitale, sull’affidabilità delle infrastrutture virtuali a cui affidiamo sempre di più una parte fondamentale del nostro tempo e delle nostre vite.