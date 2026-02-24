Italpress Notizie Motori

Apre in rosso il mercato auto dell’Europa Occidentale, a gennaio -3,5% di vendite rispetto al 2025

di Italpress - 24 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver chiuso il 2025 con una crescita delle immatricolazioni del 2,4%, ma con un calo del 16% sui livelli ante-crisi da pandemia, il mercato dell’Europa Occidentale (UE+EFTA+UK) apre in rosso il 2026. Secondo i dati dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei, le immatricolazioni in gennaio sono state 961.382 con cali del 3,5% rispetto a gennaio 2025 e di ben il 21,6% rispetto al gennaio del 2019, che è l’anno che ha preceduto la pandemia.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).