Italpress Notizie Motori

Aprilia RS 660 e RS 457, sportività e tecnologia al vertice

di Italpress - 19 Marzo 2026

NOALE (VENEZIA) (ITALPRESS) – Continua il successo di Aprilia RS 660 e Aprilia RS 457, che anche nel 2025 si confermano protagoniste nel segmento delle sportive carenate. La RS 660 è la moto più venduta in Italia, seguita proprio dalla RS 457, a testimonianza della solidità della proposta di Aprilia, capace di intercettare esigenze diverse con una gamma completa e altamente competitiva.

Un risultato che nasce da una visione innovativa della sportività: moto leggere, performanti e tecnologicamente avanzate, pensate per essere accessibili ma in grado di offrire emozioni autentiche sia su strada sia in pista. Un equilibrio che ha permesso ad Aprilia di affermarsi come punto di riferimento, con una gamma che va dalla RS 125 fino alla potente RSV4, passando per queste due icone della nuova generazione.

La RS 660 rappresenta la capostipite della categoria SportBike: una moto progettata per un utilizzo dinamico, con un rapporto peso/potenza ideale e una dotazione elettronica di alto livello. La ciclistica raffinata, il telaio in alluminio e i sistemi avanzati di assistenza alla guida permettono un’esperienza di guida precisa e sicura, confermata anche dai risultati nelle competizioni internazionali e nei campionati dedicati.

La RS 457, invece, è pensata per un pubblico più ampio, in particolare per i motociclisti con patente A2. Leggera, intuitiva e performante, offre un’ottima combinazione tra facilità di guida e contenuti tecnici avanzati. Il motore bicilindrico da 35 kW e il peso contenuto garantiscono un rapporto peso/potenza tra i migliori della categoria, rendendola ideale per chi vuole avvicinarsi al mondo delle sportive senza rinunciare al divertimento.

Entrambi i modelli condividono un equipaggiamento elettronico completo, con riding mode, controllo di trazione, ABS e sistemi avanzati di gestione del motore. Una dotazione che riflette la filosofia Aprilia: unire tecnologia, prestazioni e piacere di guida, offrendo moto capaci di accompagnare la crescita dei motociclisti e di soddisfare anche i più esperti.

foto: ufficio stampa Piaggio Group

(ITALPRESS).