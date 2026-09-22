Italpress Notizie Motori

Arabia Saudita lancia “Exobot”, le prime auto della compagnia nazionale Ceer

di Italpress - 22 Settembre 2026

RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, primo ministro e presidente del consiglio di amministrazione del Fondo di investimento pubblico (PIF), ha lanciato le prime vetture della compagnia nazionale Ceer, denominate “Exobot”. Lo riporta l’agenzia di stampa saudita “SPA”.

L’iniziativa rappresenta un passo concreto nella strategia del Regno di sviluppare un settore industriale avanzato in linea con gli obiettivi di Vision 2030 e di rafforzare la posizione dell’Arabia Saudita sulla mappa mondiale dell’industria automobilistica. “Il lancio delle prime auto della compagnia Ceer rappresenta un ulteriore passo del Regno nel percorso di costruzione di un sistema industriale sostenibile e fiorente e di valorizzazione del settore automobilistico come motore essenziale della crescita economica, attraverso l’attrazione di investimenti, l’empowerment delle competenze nazionali e il rafforzamento del ruolo del settore privato, per fare dell’Arabia Saudita un centro regionale e globale di eccellenza in questo comparto”, ha dichiarato il principe ereditario.

Le “Exobot”, nelle versioni berlina e SUV, sono i primi modelli di Ceer all’interno di una gamma di sette vetture che saranno presentate progressivamente nei prossimi cinque anni. La gamma comprenderà versioni di dimensioni medie e piccole con diversi sistemi di propulsione, per rispondere alle varie esigenze dei clienti. Tutte le categorie saranno prodotte nel complesso industriale Ceer all’interno del King Salman Automotive Manufacturing Complex nella King Abdullah Economic City.

L’impianto è il più grande del Medio Oriente e uno dei più avanzati al mondo nel settore automobilistico, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa saudita Spa. Le “Exobot” si distinguono per un design unico ispirato al territorio del Regno, radicato nella sua cultura e espressione della sua visione. Le vetture sono state progettate e sviluppate localmente secondo i più elevati standard internazionali, consolidando il ruolo dell’Arabia Saudita come potenza emergente nell’industria automobilistica regionale.

Secondo le stime, la compagnia contribuirà con oltre 30 miliardi di riyal sauditi (circa 8 miliardi di dollari) al prodotto interno lordo del Regno, migliorerà la bilancia commerciale di circa 80 miliardi di riyal (circa 21 miliardi di dollari) e creerà posti di lavoro qualificati diretti e indiretti entro il 2034. L’annuncio si inserisce negli sforzi del Fondo di investimento pubblico per sviluppare un ecosistema locale integrato e competitivo per l’industria automobilistica, nell’ambito del suo ruolo di motore principale della diversificazione economica. Il PIF ha lanciato Ceer nel 2022 come primo marchio automobilistico saudita, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo del tessuto industriale nazionale, attrarre investimenti, creare opportunità per il settore privato e incrementare il prodotto interno lordo.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).