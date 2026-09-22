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Frode milionaria, arrestato ex dirigente di Futuro Nazionale

L'operazione della Gdf a Milano: in manette Luca Carleo, già responsabile Fn per la Lombardia

di Pietro Pertosa - 22 Settembre 2026

Member of the European Parliament (MEP) and leader of the National Future (Futuro Nazionale, FN) party, Roberto Vannacci, attends a press briefing after his speech at the FN constituent assembly, Rome, Italy, 13 June 2026. ANSA/FABIO FRUSTACI

Arrestato a Milano l’ex dirigente di Futuro Nazionale Luca Carleo. Le accuse riguardano una presunta frode da trenta milioni di euro. L’operazione porta la firma della Guardia di Finanza di Milano. Questa mattina i finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf meneghina hanno arrestato, insieme a Carleo, anche Ciro Di Meglio. Sono, rispettivamente, amministratore delegato e direttore generale di alcune realtà legate al gruppo Ops. Che è finito, proprio, al centro dell’indagine che è costato l’arresto all’ex dirigente del partito caro al generale Vannacci.

Arrestato a Milano ex dirigente Futuro Nazionale

L’inchiesta è partita nei mesi scorsi. Aveva portato già a diversi sequestri nel mese di luglio mentre, l’11 settembre scorso, si erano tenuti gli interrogatori preventivi a carico dei due indagati. La notizia, oltre ad avere la sua valenza in termini di cronaca anche economica, assume adesso un portato politico. Già, perché Luca Carleo aveva ricevuto direttamente dal generale la nomina a responsabile vicario per la Lombardia. Era, quindi, uno dei dirigenti più importanti di Futuro Nazionale per cui avrebbe avuto la delega specifica per la città di Milano. Rimane in carica, però, appena due giorni: poi si è dimesso dall’incarico.

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