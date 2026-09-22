Torino

E’ morto il bambino di 7 anni investito in corso Regina

di Redazione - 22 Settembre 2026

Questa mattina a Torino un bambino di 7 anni che stava andando in bici a scuola con suo padre è stato investito da una vettura poco dopo le 8, in corso Regina Margherita. I sanitari del 118 lo hanno intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale Regina Margherita. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia. iI bimbo, con un grave politrauma è stato operato ed era in prognosi riservata.E’ purtroppo deceduto nelle scorse ore.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE