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Torino

E’ morto il bambino di 7 anni investito in corso Regina

di Redazione -

Questa mattina a Torino un bambino di 7 anni che stava andando in bici a scuola con suo padre è stato investito da una vettura poco dopo le 8, in corso Regina Margherita.  I sanitari del 118  lo hanno intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale Regina Margherita. La dinamica dell’incidente  è al vaglio della polizia.  iI bimbo, con un grave politrauma è stato operato ed era in prognosi riservata.E’ purtroppo deceduto nelle scorse ore.

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