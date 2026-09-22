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Insalata sulla Luna e pomodori su Marte: ecco come

Mangiare un’insalata fresca appena colta mentre fuori dalla finestra scorre la superficie desolata della Luna o il rosso mattone di Marte non è più solo una fantasia da romanzo di fantascienza

di Daniel Walker - 22 Settembre 2026

Insalata sulla Luna e pomodori su Marte: come la scienza italiana sta inventando l’agricoltura cosmica. Mangiare un’insalata fresca appena colta mentre fuori dalla finestra scorre la superficie desolata della Luna o il rosso mattone di Marte non è più solo una fantasia da romanzo di fantascienza.

Gli orti spaziali di Enea

E’ la vera sfida delle future missioni umane a lungo termine. Ci porteranno a stabilire basi permanenti oltre la Terra. Non solo a costruire razzi più potenti, ma a capire come sopravvivere una volta arrivati a destinazione.

E la risposta, a sorpresa, risiede nei sistemi biorigenerativi e nei micro-orti di ultima generazione guidati dalla ricerca italiana.

La svolta dell’Agrospazio: perché l’orto cosmico cambia tutto

Inviare rifornimenti di cibo disidratato dalla Terra costa cifre astronomiche e limita enormemente la durata delle esplorazioni umane. Per colonizzare il Cosmo serve far funzionare l’ecosistema in miniatura all’interno degli habitat spaziali.

L’approccio dell’agricoltura spaziale sviluppato da Enea in collaborazione con la ricerca universitaria punta a creare un vero e proprio ciclo chiuso di supporto alla vita.

Micro-verdure ad alto valore nutrizionale

Coltivare piante a crescita rapida, ricche di antiossidanti e molecole protettive per difendere gli astronauti dalle radiazioni cosmiche.

Risorse ridotte al minimo zero

Sistemi d’agricoltura idroponica e aeroponica che azzerano l’uso di pesticidi e riducono drasticamente l’impiego di acqua e fertilizzanti, riciclando ogni singola goccia.

Aria pulita e benessere mentale

Le piante negli habitat spaziali svolgono un doppio ruolo cruciale: rigenerano l’ossigeno assorbendo l’anidride carbonica e offrono agli astronauti un indispensabile stimolo psicologico, mantenendo un legame biologico con la Terra.

Il caso GreenCube: la serra grande come una scatola da scarpe

Il simbolo più concreto di questa rivoluzione è GreenCube, un nano-satellite che ha dimostrato la fattibilità della coltivazione ben oltre la bassa orbita terrestre.

Nato dalla collaborazione tra Asi, Università Sapienza di Roma, Università Federico II di Napoli ed Enea, GreenCube è un concentrato di tecnologia estrema. Al suo interno custodisce un vero e proprio micro-orto spaziale pressurizzato e automatizzato, capace di far germogliare e crescere piante in condizioni di microgravità e radiazioni elevate, monitorando ogni parametro vitale da remoto.