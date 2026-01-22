Attualità

Arriva la truffa delle credenziali Spid: occhio alle mail

di Pietro Pertosa - 22 Gennaio 2026

Occhio alla nuova truffa sulle credenziali dello Spid. L’Agenzia delle Entrate ha diramato un avviso che mette in guardia gli utenti. È iniziata, a quanto pare, una campagna di phishing tesa a rubare, letteralmente, le credenziali dello Spid che plagia, in maniera chiaramente fraudolenta, loghi e immagini delle piattaforme digitali proprio dell’agenzia. La “campagna” arriva in un momento che “migliore” (per i truffatori, va da sé) non potrebbe essere: tra i pagamenti per lo strumento digitale e l’avvio della rottamazione quinquies, c’è molta attenzione sui messaggi che arrivano da parte del Fisco.

Occhio alla truffa che ruba le credenziali Spid

Il metodo è sempre il solito. Evidentemente si conferma, ancora, efficace. Arrivano dei messaggi via mail che invitano gli utenti a pigiare su un link per accedere al proprio Spid. Per le solite comunicazioni che destano la curiosità, e spesso la preoccupazione, degli utenti. Ma cliccare sul link è il primo passo verso il baratro. Già, perché si apre una falsa schermata Agenzia delle Entrate in cui viene chiesto, a fronte di un modulo di login contraffatto e “precompilato” con la sola mail dell’utente, di inserire la password. Facendolo, si consegnano ai criminali le proprie credenziali Spid e la truffa, così, è compiuta.

L’allerta dell’Agenzia delle Entrate

Sul proprio sito istituzionale, l’Agenzia ha già provveduto a smentire ogni riferimento ai tentativi di phishing. E ha, naturalmente, disconosciuto quei messaggi. Mettendo in guardia i cittadini: “L’Agenzia delle Entrate disconosce come sempre queste comunicazioni, rispetto alle quali si dichiara totalmente estranea. Raccomandiamo come sempre di prestare la massima attenzione qualora si ricevessero email di questo tipo, evitando di cliccare sui link riportati e di fornire informazioni personali e vi invitiamo a procedere immediatamente alla loro eliminazione”.