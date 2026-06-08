Cronaca

Criminalità, migranti nei Balcani e in Italia, cosa dicono davvero i dati ufficiali

di Marzio Amoroso - 8 Giugno 2026

Nel dibattito pubblico circolano spesso affermazioni imprecise sul ruolo dei cittadini nordafricani nella criminalità in Slovenia, Croazia e Serbia. La realtà, confermata dai dati istituzionali, è molto diversa. Nessuno dei tre Paesi pubblica statistiche che isolano i “nordafricani” come categoria autonoma. Le autorità balcaniche classificano i reati per cittadinanza o per status amministrativo, non per etnia o macro‑area geografica. Questo rende impossibile costruire numeri specifici su un gruppo che, nei Balcani, è numericamente molto ridotto e quasi sempre in transito.

Slovenia: reati degli stranieri limitati e concentrati sull’immigrazione irregolare

In Slovenia la quota di reati commessi da stranieri oscilla tra l’8 e il 12 per cento del totale annuale. La maggior parte riguarda violazioni amministrative legate alla migrazione, come ingressi irregolari o mancanza di documenti. Le nazionalità più presenti nei registri sono quelle dei Paesi confinanti e dell’Asia occidentale, in linea con i flussi della rotta balcanica.

Croazia: percentuali stabili e legate al turismo e ai transiti

In Croazia i reati commessi da stranieri rappresentano tra il 6 e il 10 per cento del totale. Anche qui prevalgono infrazioni amministrative, mentre i reati violenti restano marginali. Le cittadinanze più frequenti sono quelle dei Paesi vicini e dei turisti europei, che costituiscono una parte significativa della popolazione presente sul territorio.

Serbia: incidenza minima e profilo regionale

In Serbia la percentuale di reati commessi da stranieri si colloca tra il 3 e il 5 per cento. Anche in questo caso prevalgono violazioni di soggiorno. Le nazionalità più rappresentate sono quelle dei Paesi limitrofi.

Cosa significa davvero tutto questo

L’assenza di statistiche dedicate non è una mancanza, ma un dato strutturale, nei Balcani i cittadini nordafricani sono pochi, spesso di passaggio e non costituiscono un gruppo numericamente rilevante nei registri giudiziari. Le percentuali di criminalità attribuite agli stranieri restano contenute e legate soprattutto a violazioni amministrative.

Italia: un quadro più complesso, con segnali che preoccupano e la percentuale di reati commessi da persone straniere che da anni oscilla intorno al 33%

Quando si passa all’Italia, il discorso cambia radicalmente. Qui i dati sono più dettagliati e mostrano un fenomeno più articolato. Le statistiche ufficiali indicano che gli stranieri rappresentano una quota significativa delle persone denunciate o arrestate, con una presenza particolarmente elevata in alcune tipologie di reato come furti, rapine e traffico di stupefacenti. È un dato strutturale che si ripete negli anni e che non può essere ignorato. Il nodo più delicato riguarda però i reati violenti. In Italia emerge una sproporzione evidente tra la percentuale di stranieri presenti in Italia e la loro incidenza in episodi di aggressioni, accoltellamenti e violenze sessuali.

In molte città italiane la situazione è fuori controllo e non è una percezione come qualcuno ci racconta in TV

Non significa che gli immigrati siano responsabili in blocco di questi reati, ma che una parte specifica e marginale della popolazione straniera, spesso irregolare e priva di integrazione, pesa in modo significativo su alcune cronache nere. È un dato che alimenta timori reali nelle città e che non può essere liquidato come percezione. Il quadro italiano impone una riflessione seria, quando una quota ridotta ma molto visibile di individui coinvolti in violenze gravi appartiene a segmenti fragili e irregolari della popolazione migrante, il tema non è più solo statistico ma sociale, politico e di sicurezza urbana. Ignorarlo sarebbe irresponsabile, distorcerlo sarebbe pericoloso.